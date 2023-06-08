回響／動物保育員「加薪」露曙光 北市府獲行政院允諾

本報上周推出「動物保育員薪低」專題引熱議，工作風險高卻月領不到4萬元，危險職務加給更逾30年未調，台北市立動物園建議修正草案3月遭退回，市長蔣萬安承諾再向中央反映。副市長林奕華表示，今代表蔣市長參加行政院會，建議依北市建議版本予以調整，行政院當場允諾，市府會持續為動物保育專業人員權益努力。

台北市立動物園去年12月建議中央修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」，提升至3000到5500元不等，以及新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，依員工績效獎勵3500元，今年3月遭行政院人事行政總處退回；園方5月24日已將危險職務加給草案送教育局，希望7月可報教育部。

林奕華今代表蔣萬安參加行政院會，晚間在臉書表示，動物園同仁們辛苦了，北市府為動物園第一線接觸飼育保育動物、還須兼顧研究的同仁請命，向中央爭取提高33年未調整的危險加給及修正危險加給級數認列標準，行政院當場正面回應，市府會持續為動物保育專業人員權益努力。

她說，台北市立動物園是台灣第一大動物園，照養物種超越其他動物園數倍，規模是全亞洲數一數二，動物保育和專業在國際有目共睹，為台灣爭取諸多榮耀，同仁的危險加給卻超過30年未調整，危險性質認定也未能與時俱進。

林奕華提到，動物園飼育員、保育員多為碩士以上學歷，其工作內容直接與危險動物第一線接觸，不只須接觸獅子、老虎等大型動物，遭動物突發攻擊咬傷、踢斷肋骨，也曾有人因蜂螫引發過敏性休克緊急送醫、遭龜殼花、眼鏡蛇等毒蛇咬傷，還須兼顧動物研究、動物訓練等，工作多元且具高度危險性。

她提到，動物園危險工作性質認定多年未調整，僅以照顧大象為第一級危險適用標準，排除動物園常豢養的獅、虎、豹、犀牛、河馬等不符現況。除了調高危險加給，也建議行政院一併檢討危險工作認定標準，以肯定實際照顧大象以外動物的保育員。

林奕華指出，受限政府人事制度，保育員工作性質危險又肩負動物保護與研究，卻以技工、工友身分聘僱，即使對工作再有熱忱，也難敵現實壓力；對市政府與動物園來說，不但不易留住專業人才，長久而言也會對動物保育造成傷害。

她說，動物園原本的危險加給金額極低，今天特別在行政院會向陳建仁院長建議，請行政院人事行政總處能依照台北市建議的版本予以調整。非常感謝院長與人事總處任市長蘇俊榮當場給予北市府允諾，「謝謝行政院和台北市政府一起守護動物園同仁，替國家留住專業優秀動保人才，給予第一線人員實質鼓勵。