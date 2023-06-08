瑞芳第19處銀髮據點揭幕 新山里共餐長輩吃的開心
瑞芳區第19處銀髮共餐據點今(8)日在新山市民活動中心熱鬧開伙，今日的共餐搭配里辦公處舉辦的社區棉編課程，也因應端午節的來臨，大家巧手編織"綿編小粽子"。中午時間一到，志工們把用心煮好的飯菜端上桌，讓長者吃得幸福滿滿，長者們用餐、聊天，臉上洋溢滿足的笑容。
新山里里長吳苓芳表示，去年里開辦編織課程，課程結束後長者都會一起用餐，當時長者們就相當期待能擴大舉辦。幾個月來的籌備之下，設備、志工人力陸續到位，加上近期天氣穩定讓長者願意走出戶外，這些都促成這次共餐活動順利舉辦，也期待之後每周共餐都能讓長者開心滿意。
長輩們表示，社區午間共餐是他們期盼已久的一項活動，好不容易等到疫情不這麼緊張，手作棉編課程結束後，午間再和大家一同吃飯話家常而不用再自己吃飯配電視，更是特別開心，不但心靈上有所寄託，也能夠結交新朋友分享生活點滴，日子過得更充實了。
瑞芳區區長楊勝閔也表示，瑞芳區目前共有19處社區發展協會、關懷據點每周固定辦理共餐，期待長輩們踴躍參加，除了一起吃飯、與同伴相互聊天、關懷，也藉由參與據點提供的健康促進活動、預防及延緩失能課程、學習講座，使長輩在社區的生活更精彩健康。
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