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淡水關懷弱勢協會愛心滿滿 捐獎助金給清寒學子追夢

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
淡水關懷弱勢協會捐贈清寒獎助學金，提供清寒學子們助學追夢的機會。圖／紅樹林有線電視提供
淡水關懷弱勢協會捐贈清寒獎助學金，提供清寒學子們助學追夢的機會。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區校長定期舉辦校長會議，淡水、三芝、石門的校長皆出席，愛心捐款不斷的淡水關懷弱勢協會，更帶領各理監事與幹部來到會議中，與各位校長認識，理事長蔡錦賢還捐贈清寒獎助學金，請校長協助轉發給各校清寒學子，來提供清寒學子們助學追夢的機會。

淡水關懷弱勢協會理事長蔡錦賢說，孩子的成長過程，教育是相當重要的一環，協會一直希望能夠給予清寒弱勢學生更好的協助，未來計畫透過協會各位幹部的溫暖關懷，讓大淡水學區的每一位清寒學子都感受到來自社會的關懷，並且提供獎助學金。

會議的現場可以見到淡水、三芝、石門的校長都出席，從國小到國中的清寒學子，由各校校長向淡水關懷弱勢協會提出，而協會也依照校長們提報的對象，審核後頒發獎助學金，希望幫助清寒學子能夠勤奮努力向學。

淡水關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，這次頒發獎助學金的對象為大淡水區，淡水、三芝、石門區的國小、國中清寒學生，總共頒發264位學子，由各校校長先評估提報，再由協會審核頒發獎助學金，淡水關懷弱勢協會期待透過協會幹部的關懷與獎助學金的支持，能夠讓清寒學子求學道路更順遂，無後顧之憂的在學業上努力。

淡水 捐款 愛心

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