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金山六股里銀髮共餐慶端午 區長與長輩包粽子同樂

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里銀髮共餐辦理包肉粽的活動，區長劉昌松也來學習包粽，折粽葉、放油飯及包料，與長輩包粽子同樂。圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里銀髮共餐辦理包肉粽的活動，區長劉昌松也來學習包粽，折粽葉、放油飯及包料，與長輩包粽子同樂。圖／紅樹林有線電視提供

端午節將近，金山區六股里每週四的銀髮共餐辦理包肉粽的活動，邀請里內好手藝的志工媽媽準備包粽材料，區長劉昌松也來學習包粽，折粽葉、放油飯及包料，一顆顆的粽子長輩的快手下很快就完成，而里長鐘鼎平在活動中講述端午包粽的由來，讓長輩品嚐肉粽之餘也可以長知識。

六股里志工媽媽說，其實包肉粽沒有什麼技巧，就是把料都準備好，一次包進粽葉裡，而活動最重要的目的其實還是讓長輩們享受端午佳節團聚吃粽的氛圍。

金山區長劉昌松說，佳節前來與長輩同樂，一起包肉粽，因為肉粽需要一些技巧，在長輩們協助下抓出四個粽角後，雖然包出來的粽子成品不是很漂亮，但是跟長輩一起交流同樂相當開心，也祝福長輩們都能夠擁有愉快的端午假節。

六股里長鐘鼎平表示，包完粽子，也在活動中分享肉粽節的由來，並邀請銀髮長輩有獎徵答，希望長輩們在端午節一起包肉粽後一起品嚐粽子之餘，也要知道端午節包肉粽的由來，讓長輩吃肉粽也可以長知識。

長輩 粽子 端午節

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