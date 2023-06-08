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尋覓自我認同 「親愛的陌生人2.0」帶失智長者演舞台劇

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
八月表演工作室推動「親愛的陌生人2.0」失智長者演出計畫。圖／新北文化局提供
八月表演工作室推動「親愛的陌生人2.0」失智長者演出計畫。圖／新北文化局提供

台灣人口高齡化失智症長者也增加。新北市文化局、衛生局與八月表演工作室、台灣失智症協會及國藝會合作，舉辦「親愛的陌生人2.0」失智長者演出計畫，由專業表演者帶5組失智家庭，透過3個月的工作坊尋覓自我認同。

新北市約有4萬7000位失智症者，照護者人數更多。新北文化局副局長于玟說，失智症不單影響患者本身，也大幅度改變了照顧者的生活及心態，因此希望透過計畫陪伴家庭一同成長，如今失智長者演出計畫邁入第3年，今年也結合文化部文化幣購票政策，廣邀18至21歲青少年一同走入劇場，將專業表演藝術帶進失智家庭及大眾生活中，紀錄當下難能可貴的生命歷程。

八月表演工作室團長兼導演安德森說，他的阿嬤罹患失智症後，作為照護者體悟到其艱辛，並以自身經歷出發，創作出微電影「出走的第五封信」，又改編成舞台劇「親愛的陌生人」。今年延續議題以「來吧！親愛的！」失智家庭藝術共融計畫獲國藝會專案補助，與新北市府合作，邀請更多失智家庭一起參與。

新北文化局說，「親愛的陌生人2.0」打破戲劇敘述方式，以詩意的肢體語言拼貼出失智患者，彷彿生活在多重宇宙的人生。而失智長者演出計畫於8月25日至27日14時30分樹林藝文中心溫暖演出，即日起可於OPENTIX購票，各場次亦可使用文化幣購票，邀請青少年及民眾一同走進劇場，體驗充滿愛、羈絆與關懷的作品。

新北市文化局、衛生局與八月表演工作室、台灣失智症協會及國藝會合作，舉辦「親愛的陌生人2.0」失智長者演出計畫。記者劉懿萱／攝影
新北市文化局、衛生局與八月表演工作室、台灣失智症協會及國藝會合作，舉辦「親愛的陌生人2.0」失智長者演出計畫。記者劉懿萱／攝影

失智症 文化局 高齡化

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