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新北3D列印筆玩出新創意 淡水親子同樂發揮想像力

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市資訊中心到淡水區舉辦一場3D列印筆創意體驗課程，親子開心玩樂學習並且體驗時下最熱門的3D列印功能。圖／紅樹林有線電視提供
新北市資訊中心到淡水區舉辦一場3D列印筆創意體驗課程，親子開心玩樂學習並且體驗時下最熱門的3D列印功能。圖／紅樹林有線電視提供

新北市資訊中心在新北市議員鄭宇恩邀請下到淡水區舉辦一場3D列印筆創意體驗課程，運用最新流行的3D列印科技，從手中的列印筆變成手環、吊飾、戒指，甚至是眼鏡、書籤等無限創意作品，市議員鄭宇恩期盼透過科技與創意的結合，讓親子能夠開心玩樂學習並且體驗時下最熱門的3D列印功能。

新北市議員鄭宇恩表示，過去常看到的3D列印工具，設備機具都相當龐大，而這一次透過新北市訊中心帶來的3D列印筆，讓親子輕鬆做出3D列印作品許多家長和小朋友一起把一條平凡無奇的色線顏料，變成手環、吊飾、戒指，甚至是眼鏡、書籤，用無限的創造力帶來許多驚奇。

這次的3D列印筆體驗課程在淡水來到了大庄里與崁頂里議員也特別感謝新北市政府資訊中心，提供最棒的師資和設備，也感謝淡水區天生國小、淡江教會淡海堂提供舒適的場地空間現場還有住商不動產淡水團隊贊助精美小贈品，市議員鄭宇恩也非常開心能夠陪著北海岸的孩子們成長，未來也會繼續媒合更多資源，讓北海岸的親子課程、活動更加豐富。

淡水 議員

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