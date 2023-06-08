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北市水源陸橋拆除工程 10日晚上管制警籲改道
台北市政府工務局新建工程處將在6月10日晚上11點至11日早上6點拆除水源路橋，預計封閉水源路（思源街至師大路），及水源快速道路基隆高架至師大路匝道雙向全線路段。
轄區中正警第二分局提醒用路人，因應水源路及水源快速道路封閉，建議改道路線：水源路35巷往北至師大路段，可提早於汀州路3段、螢橋國中旁巷弄右轉進入水源路；水源快速道路往新店景美方向，因施工期間水源快速道路往南封閉，將強制在師大匝道進入平面道路，請駕駛人循羅斯福路平面往南。
中正警第二分局表示，為維護民眾行車順暢，建議駕駛人評估平面行車時間，提早出發，警方已預先規劃警力及派遣義交於師大水源、師大汀州、師大辛亥等沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，及時疏導避免臨時道路交通壅塞。
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