快訊

影／85公斤公熊左前肢困套索 活活脫水渴死命喪大雪山

遭控性騷慣犯 國家電影中心董事長藍祖蔚出聲了

原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

今年雨水豐沛 五股綠竹筍產量好、端午節前吃最對時

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市五股區農會今舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」。記者劉懿萱／攝影
新北市五股區農會今舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」。記者劉懿萱／攝影

新北市五股區農會今舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，五股農會總幹事姚舜仁說，五股綠竹筍每年產量5000頓，產季約在6至9月，農曆端午節前後是產量最盛的時節，今年雨水豐沛預估產量將比去年好，盼民眾盡快來採購，而今日競賽由區內82位筍農參賽，冠軍由筍農黃金燕奪得。

綠竹筍產季約在每年6月到9月，因新北市轄內多淺山地形，像是八里、五股，位處觀音山下，當地火山灰土壤及富含礦物質，加上鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足，適合綠竹筍生長，是全台綠竹筍最大產區。

五股區農會總幹事姚舜仁表示，五股生長條件得天獨厚，所產的綠竹筍有股特別的尾韻，怎麼吃都吃不膩。且五股已有栽種綠竹筍百年歷史，是在地非常重要的綠金產業，今年雖然雨水稍微晚了2周，產季延後一周開始，每年產量約5000頓，但今年雨水豐沛預估產量將比去年好。

今年五股區綠竹筍評鑑比賽冠軍由筍農黃金燕獲得，家中筍園由黃金燕與陳進樺夫婦兩人共同經營，陳進樺當初在中國上班，後來父親過世後，不捨家中竹林沒人接手，於是決定回來接家中產業，夫妻兩人一起照顧竹林10幾年，並由黃金燕負責到市場販售。丈夫陳進樺也感性地說，這次生產的竹筍可以獲得冠軍，每天半夜3點起床挖筍的辛苦一切都值得了。

評鑑比賽評審劉廣泉表示，冠軍筍肉色澤潔白、筍肉厚實、底部肥大，且筍肉比例多，外觀上筍型彎曲無病斑且筍尖端無出菁變綠，色澤均勻，糖度及柔嫩度皆在水準以之上，因此脫穎而出。此外，五股區農會家政的志工媽媽們，也煮出一道道色香味兼具的綠竹筍創意料理，今年由德音三班獲得冠軍。

新北市五股區農會今舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，今年冠軍筍由筍農黃金燕獲得。圖為黃金燕丈夫陳進樺。記者劉懿萱／攝影
新北市五股區農會今舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，今年冠軍筍由筍農黃金燕獲得。圖為黃金燕丈夫陳進樺。記者劉懿萱／攝影
五股農會總幹事姚舜仁說，今年雨水豐沛預估綠竹筍產量將比去年好，盼民眾盡快來採購。記者劉懿萱／攝影
五股農會總幹事姚舜仁說，今年雨水豐沛預估綠竹筍產量將比去年好，盼民眾盡快來採購。記者劉懿萱／攝影

農會 創意料理 端午節

延伸閱讀

寶山綠竹筍產季大幅延後 端午前價格仍居高不下

高鐵端午連假疏運再加開6班次 6/10開放購票

員林市黃金帝國都更露曙光 法拍二樓7坪舊攤93萬有人買

因應端午毛豬需求 農委會下周開始協調台糖增供

相關新聞

春秋墓園換業者經營討近百萬使用費 墓主爆遭威脅：不付錢就挖祖墳

新北市中和「春秋墓園」現改名為「龍陵紀念墓園」，先前春秋公司涉嫌未經墓園地主同意，將墓地提供民眾下葬先祖，事後地主同意「...

影／柯文哲卸任前批准悠遊卡興櫃案 蔣萬安：若有不法送政風處

台北市議會今天下午進行市政總質詢，議員質疑前市長柯文哲去年卸任前，火速批准通過悠遊卡公司興櫃案，由於悠遊卡公司興櫃屬重大...

萬大市場拚進度日夜趕工 噪音、振動居民苦不堪言

台北第一果菜批發市場改建，力拚2027年完工，從周一到周日、10時至22時都在施工，引發居民不滿。住戶代表黃小姐表示，除...

北市水源陸橋拆除工程 10日晚上管制警籲改道

台北市政府工務局新建工程處將在6月10日晚上11點至11日早上6點拆除水源路橋，預計封閉水源路（思源街至師大路），及水源...

空間變大了！40年老屋拆除 永和4公尺瓶頸道路打通變6公尺

新北市永和區文化路周邊因早期發展道路狹窄，部分巷弄路幅甚至無法供汽車通行，新北市新工處日前要求容積移轉變賣後的原地主將計...

北捷電視牆面具人電影廣告嚇人 蔣萬安：對孩子不適合

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，台北市議員徐立信質詢指出，北捷捷運站電視牆的廣告，播放電影犯罪情節跟血腥畫面的廣告，有民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦