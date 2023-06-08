今年雨水豐沛 五股綠竹筍產量好、端午節前吃最對時

新北市五股區農會今舉辦「綠竹筍評鑑比賽暨創意料理競賽」，五股農會總幹事姚舜仁說，五股綠竹筍每年產量5000頓，產季約在6至9月，農曆端午節前後是產量最盛的時節，今年雨水豐沛預估產量將比去年好，盼民眾盡快來採購，而今日競賽由區內82位筍農參賽，冠軍由筍農黃金燕奪得。

綠竹筍產季約在每年6月到9月，因新北市轄內多淺山地形，像是八里、五股，位處觀音山下，當地火山灰土壤及富含礦物質，加上鄰近淡水河出海口，溫度、雨量適中及日照充足，適合綠竹筍生長，是全台綠竹筍最大產區。

五股區農會總幹事姚舜仁表示，五股生長條件得天獨厚，所產的綠竹筍有股特別的尾韻，怎麼吃都吃不膩。且五股已有栽種綠竹筍百年歷史，是在地非常重要的綠金產業，今年雖然雨水稍微晚了2周，產季延後一周開始，每年產量約5000頓，但今年雨水豐沛預估產量將比去年好。

今年五股區綠竹筍評鑑比賽冠軍由筍農黃金燕獲得，家中筍園由黃金燕與陳進樺夫婦兩人共同經營，陳進樺當初在中國上班，後來父親過世後，不捨家中竹林沒人接手，於是決定回來接家中產業，夫妻兩人一起照顧竹林10幾年，並由黃金燕負責到市場販售。丈夫陳進樺也感性地說，這次生產的竹筍可以獲得冠軍，每天半夜3點起床挖筍的辛苦一切都值得了。