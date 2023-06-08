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空間變大了！40年老屋拆除 永和4公尺瓶頸道路打通變6公尺
新北市永和區文化路周邊因早期發展道路狹窄，部分巷弄路幅甚至無法供汽車通行，新北市新工處日前要求容積移轉變賣後的原地主將計畫道路上建物移除，本月底將從四米變為六米道路，附近居民開心表示，終於有較寬廣行走空間。
永和地區地狹人稠，尤以文化路與環河西路間的巷弄更為狹窄密集，巷弄縱橫交織彷彿迷宮且道路狹窄行人難以通行。而文化路90巷內一塊72平方公尺容積移轉的計畫道路，建商收購土地後但原地主遲未將地上物拆除，新工處因此以瓶頸打通專案要求原地主自拆，將道路還地於民。
日前原地主自行將地上物拆除後，目前正進行道路改善作業，台電也將原電杆位置內移至與私人地交接處以擴寬道路使用範圍，民眾開心表示終於有較寬廣道路使用。新工處則表示工程預計六月底完工，屆時道路可從目前4米擴寬至約6米。
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