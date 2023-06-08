快訊

影／85公斤公熊左前肢困套索 活活脫水渴死命喪大雪山

遭控性騷慣犯 國家電影中心董事長藍祖蔚出聲了

原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空間變大了！40年老屋拆除 永和4公尺瓶頸道路打通變6公尺

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新工處正進行道路改善作業。圖／民眾提供
新北市新工處正進行道路改善作業。圖／民眾提供

新北市永和區文化路周邊因早期發展道路狹窄，部分巷弄路幅甚至無法供汽車通行，新北市新工處日前要求容積移轉變賣後的原地主將計畫道路上建物移除，本月底將從四米變為六米道路，附近居民開心表示，終於有較寬廣行走空間。

永和地區地狹人稠，尤以文化路與環河西路間的巷弄更為狹窄密集，巷弄縱橫交織彷彿迷宮且道路狹窄行人難以通行。而文化路90巷內一塊72平方公尺容積移轉的計畫道路，建商收購土地後但原地主遲未將地上物拆除，新工處因此以瓶頸打通專案要求原地主自拆，將道路還地於民。

日前原地主自行將地上物拆除後，目前正進行道路改善作業，台電也將原電杆位置內移至與私人地交接處以擴寬道路使用範圍，民眾開心表示終於有較寬廣道路使用。新工處則表示工程預計六月底完工，屆時道路可從目前4米擴寬至約6米。

該土地上原有車庫地上物，原地主自行拆除。圖／翻攝自GOOGLE地圖
該土地上原有車庫地上物，原地主自行拆除。圖／翻攝自GOOGLE地圖

永和 台電

延伸閱讀

地方盼永和再增1條捷運線 新北：中和公館線已提交通部審查

爽嗑海鮮盤！莫凡彼全新品牌「海岸線」首店進駐永和比漾

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

華榮市場遭疑錨栓供貨商不明 北市府：來源無虞

相關新聞

春秋墓園換業者經營討近百萬使用費 墓主爆遭威脅：不付錢就挖祖墳

新北市中和「春秋墓園」現改名為「龍陵紀念墓園」，先前春秋公司涉嫌未經墓園地主同意，將墓地提供民眾下葬先祖，事後地主同意「...

天坑旁社區人行道現孔洞 透地雷達檢測今增社區人行道等處

基於5月28日說明會大有可為社區訴求，縣府專案小組責成豐邑針對周邊道路和鄰近社區加強作為，6日開挖人行道發現有部分孔洞，...

萬大市場拚進度日夜趕工 噪音、振動居民苦不堪言

台北第一果菜批發市場改建，力拚2027年完工，從周一到周日、10時至22時都在施工，引發居民不滿。住戶代表黃小姐表示，除...

北市水源陸橋拆除工程 10日晚上管制警籲改道

台北市政府工務局新建工程處將在6月10日晚上11點至11日早上6點拆除水源路橋，預計封閉水源路（思源街至師大路），及水源...

空間變大了！40年老屋拆除 永和4公尺瓶頸道路打通變6公尺

新北市永和區文化路周邊因早期發展道路狹窄，部分巷弄路幅甚至無法供汽車通行，新北市新工處日前要求容積移轉變賣後的原地主將計...

影／柯文哲卸任前批准悠遊卡興櫃案 蔣萬安：全案送政風處

台北市議會今天下午進行市政總質詢，議員質疑前市長柯文哲去年卸任前，火速批准通過悠遊卡公司興櫃案，由於悠遊卡公司興櫃屬重大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦