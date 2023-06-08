空間變大了！40年老屋拆除 永和4公尺瓶頸道路打通變6公尺

新北市永和區文化路周邊因早期發展道路狹窄，部分巷弄路幅甚至無法供汽車通行，新北市新工處日前要求容積移轉變賣後的原地主將計畫道路上建物移除，本月底將從四米變為六米道路，附近居民開心表示，終於有較寬廣行走空間。

永和地區地狹人稠，尤以文化路與環河西路間的巷弄更為狹窄密集，巷弄縱橫交織彷彿迷宮且道路狹窄行人難以通行。而文化路90巷內一塊72平方公尺容積移轉的計畫道路，建商收購土地後但原地主遲未將地上物拆除，新工處因此以瓶頸打通專案要求原地主自拆，將道路還地於民。