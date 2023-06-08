春秋墓園換業者經營討近百萬使用費 墓主爆遭威脅：不付錢就挖祖墳

新北市中和「春秋墓園」現改名為「龍陵紀念墓園」，先前春秋公司涉嫌未經墓園地主同意，將墓地提供民眾下葬先祖，事後地主同意「道環公司」接管為合法設施經營業者，新北市議員今開記者會爆料，業者要求墓主支付土地使用費用近百萬元，墓主擔心祖先「入土不安」，目前串聯超過400位墓主組成自救會、報案，同時呼籲新北殯葬處出面協助。

議員戴瑋姍表示，春秋墓園1973年成立，被市府列為優良示範墓園，墓主合法取得永久使用權後，將祖先在葬於此地，沒想到道環公司2020年向新北殯葬處取得經營權，改名「龍陵紀念墓園」後，今年墓主發現墓地被張貼公告「若占用墓地將依法提告」，同時墓園管理室被鐵皮封住，許多墳墓被鐵皮或鐵絲網圍繞不能進入，難以順利祭拜，甚至趁墓主掃墓時全程盯哨，多名墓主被嚇哭。

議員張錦豪則說，墓主已花錢購買墓地永久使用權，業者竟又向墓主索討60萬至200萬不等的使用費，墓主根本無力負擔，有墓主想將先人骨骸遷墓園，卻又被業者要求支付28萬遷葬費，用各種名目變相收取費用，也有墓主接到電話，表示若不在期限內付錢，就要挖開祖先的墳墓，讓墓主擔心得睡不著覺。

自救會蔡姓主委說，園內尚有超過100座墓穴預留空位，業者多次阻止往生者入葬，導致只能先行火化，無法完成與祖先合葬的遺願，讓墓主非常自責，春秋墓園從台北縣政府時期至今，一直列合法私立公墓名單中，基於市府公信力才選擇春秋墓園，何來非法占用土地。

丁姓墓主表示，業者用鐵絲網和鐵皮封住墓地和納骨堂，並在上面噴漆，讓他們無法祭拜先人。牟姓墓主也說，他今年86歲，打算在往生後要和母親合葬於此，但業者卻索討80萬元，讓他擔心日後連葬身之處都沒有。另一名李姓墓主表示，他購買雙人墓合葬父母，但業者用鐵皮把墓地圍住，去年還遭地提告侵占土地，幸好法院判對方敗訴，希望殯葬處能出面協助。

新北市殯葬處表示，私立春秋墓園共64筆土地，糾紛部分約占墓園內35％土地，糾紛爭點在春秋公司本非設置人，也非合法設施經營業者，更非墓園內土地所有權人，卻未得地主同意或授權，出售墓地給墓主使用，因此土地所有權人現依照民法向墓主請求費用或排除占用，而地主也在3次訴訟中勝訴，判定春秋公司無合法權源販售。