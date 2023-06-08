北捷電視牆面具人電影廣告嚇人 蔣萬安：對孩子不適合

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，台北市議員徐立信質詢指出，北捷捷運站電視牆的廣告，播放電影犯罪情節跟血腥畫面的廣告，有民眾向他陳情，帶小朋友從手扶梯上來就看到面具惡人，嚇得晚上都睡不著覺，批評北市府成模仿犯罪情節宣傳代言人。蔣萬安答詢時說，對孩子不適合。

徐立信說，市民有這樣的反映，但北捷卻說按照契約，不能下架，他質疑電視節目廣告有分級制度，北市府廣告竟可以不用分級？且這部電影分級是16歲以上。陳情的民眾說，帶小孩早上、下班搭捷運時，各看一次，只好遮住孩子眼睛，每天讓的小孩受驚，北市府要說清楚、講明白。

蔣萬安說，內容可能過於暴力血腥，可以對孩子不適合。徐立信指出，這部電影分級是16歲以上，為何在出現在捷運站？北捷總經理黃清信表示，電影分級是16歲以上，但播出的廣告畫面是普遍級。

蔣萬安指出，對孩子來說，畫面對孩子不適合，捷運公司有審核標準，可以用最嚴格的標準來審查，不再以單純畫面 呈現血腥暴力，包括背景的音效、呈現的台詞、廣告語言，都可能造成對孩子心理上畏懼，都不適合剪成廣告公開播放。