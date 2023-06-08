北美館擴建工程今都審通過 建議回歸公園本質保留綠意

「台北市立美術館擴建工程」是近年重大公共工程開發案，新館將打造成覆土式地下美術館，北市都審會今再度審查，申設單位提出4個系統回應逕流水問題，委員建議地面層回歸公園用地本質，並維持市民集體記憶的中山北路既有雙排喬木，該案經討論，修正予以通過，後續將可申請建照，預計2027年完工、隔年啟用。

台灣首座現當代藝術博物館的北美館1983年成立以來，館舍老舊、空間及設備不敷使用，北市府提出新的首都美術館計畫，打造前瞻性的藝術園區。

北美館擴建工程採統包方式，總經費52.34億、統包工程經費44.31億，建築團隊塑造「森林美術館」意象，地面層以大量綠化及景觀設計留給市民森林般的開放空間，規劃一棟地上1層、地下2層的建築物，去年9月30日開工動土，預計2027年完工。

台北市都審委員會4月首次審議，同意地下連續壁的雜項工程先行，另該案規劃設計的地形似小土丘，因斜坡與中山北路側的人行方向垂直，應注意大雨衍生的地表逕流，申設單位依委員意見修正地面層景觀部分再提審議。

今天第二次審議，申設單位提4個系統因應地表逕流，包含鄰中山北路側設鋪面滲透溝等。

委員認為，北美館是地下美術館，使用分區仍為公園用地，地面層應回歸公園本質並保有綠意，加上設計後建蔽率12.44%已臨界法定值12.45%，建議評估適度減少量體，以保留未來公園使用改建的彈性，另建議維持台北市民集體記憶的中山北路既有雙排喬木。