快訊

明仁會條款掃到四海幫「弟哥」告別式？禁唱名堂號

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

輕軌大順、博愛路手開工 12日起限縮車道禁止左轉

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
因應高雄環狀輕軌工程，大順一路與博愛路口6月12日起分三階段施工，將限縮車道並禁止左轉，建議用路人提前改道。圖／高雄捷運工程局提供
因應高雄環狀輕軌工程，大順一路與博愛路口6月12日起分三階段施工，將限縮車道並禁止左轉，建議用路人提前改道。圖／高雄捷運工程局提供

高雄環狀輕軌第二階段工程進行中，捷運局規劃自6月12日起，將大順一路與博愛路口分三階段施工，第一階段預計施工至7月31日止，因應工程將限縮車道，並實施路口各方向禁止左轉，建議用路人提前改道，依循指引牌面行駛。

捷運局表示，大順一路與博愛路口輕軌工程分三階段施工，第一階段自6月12日起至7月31日，施工期間博愛路保留雙向各三車道通行，大順路維持雙向各二車道通行。

因應路口縮減，捷運局提醒，該路口各方向均實施禁止左轉，建議用路人可提前改道，博愛路可利用神農路、龍德新路進行改道左轉，避免浪費用路人時間。

為讓工程順利進行，捷運局呼籲，施工期間請遵照改道後之標誌、標線指示，工區速限30公里以確保行車安全，若尖峰時段遇擁塞，請用路人依循現場義交人員導引減速通行。

延伸閱讀

新能源輕軌車下線 將出口阿根廷

雙北共識！捷運萬大線LG11站點 將設置於金城公園

高市環狀輕軌施工 大順、建工路口本週六起交維改道

捷運萬大線二期「捨直取彎」近社區和國小 居民提告請求撤銷環差處分

相關新聞

新北幼兒園疑餵童安眠藥 28童完成藥物檢驗

新北市教育局今天表示，配合檢警偵辦板橋區某幼兒園老師疑餵幼童安眠藥案，已有28名幼童完成藥物殘留檢驗；因業者營業至7月底...

新北美術館驚傳有蛇！ 動保處呼籲穿長褲包鞋

新北市美術館4月15日起開放一期戶外園區，寬廣草皮及滯洪池提翁民眾休閒場所，但卻傳出地標三鶯之心及周邊草叢有蛇類出沒，館方擔心遊客受傷趕緊豎立告示牌提醒民眾注意，動保處則呼籲外出野外活動，建議要衣著長袖長褲包鞋做好自我保護。

輕軌大順、博愛路手開工 12日起限縮車道禁止左轉

高雄環狀輕軌第二階段工程進行中，捷運局規劃自6月12日起，將大順一路與博愛路口分三階段施工，第一階段預計施工至7月31日...

柯文哲卸任前悠遊卡突襲興櫃 蔣萬安震怒：指示秘書長瞭解

台北市前市長柯文哲去年卸任前，火速批准通過悠遊卡公司興櫃案，引發台北市長蔣萬安近日得知此事後相當震怒，蔣今天表示，前市府...

南門中繼市場改建數發部辦公室 羅智強、藍議員諷「數錢發財部」

南門市場即將改建完成，預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，市府原先規劃讓東門市場接續使用，但中央6月卻回函說明該地要要做...

藍議員訴求南門中繼場「延役」 蔣萬安：持續與中央溝通

新建的南門市場即將完成啟用，不過國產署將收回用地，將中繼場拆除重建供NCC及數發部作為辦公廳舍。今天有多名議員訴求，盼國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦