輕軌大順、博愛路手開工 12日起限縮車道禁止左轉

高雄環狀輕軌第二階段工程進行中，捷運局規劃自6月12日起，將大順一路與博愛路口分三階段施工，第一階段預計施工至7月31日止，因應工程將限縮車道，並實施路口各方向禁止左轉，建議用路人提前改道，依循指引牌面行駛。

捷運局表示，大順一路與博愛路口輕軌工程分三階段施工，第一階段自6月12日起至7月31日，施工期間博愛路保留雙向各三車道通行，大順路維持雙向各二車道通行。

因應路口縮減，捷運局提醒，該路口各方向均實施禁止左轉，建議用路人可提前改道，博愛路可利用神農路、龍德新路進行改道左轉，避免浪費用路人時間。

為讓工程順利進行，捷運局呼籲，施工期間請遵照改道後之標誌、標線指示，工區速限30公里以確保行車安全，若尖峰時段遇擁塞，請用路人依循現場義交人員導引減速通行。