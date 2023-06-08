柯文哲卸任前悠遊卡突襲興櫃 蔣萬安震怒：指示秘書長瞭解

台北市前市長柯文哲去年卸任前，火速批准通過悠遊卡公司興櫃案，引發台北市長蔣萬安近日得知此事後相當震怒，蔣今天表示，前市府選在議會休會、新舊市府交接這個時間點進行興櫃相關程序，對市府及議會來說很難沒有疑慮，他已經指示秘書長邀集悠遊卡、交通局、法務局全面了解。

由於悠遊卡公司興櫃屬重大政策，悠遊卡股權若被稀釋，市府將失掉主導權，悠遊卡公司恐跳脫市府跟議會監督。蔣萬安今天出席南門市場百粽宴受訪表示，對於前市長柯文哲卸任前火速批准悠遊卡公司興櫃案，他蠻驚訝的，因悠遊卡興櫃這麼重大的決策，竟是在新市府上任前不久，而且還選在議會休會、新舊市府交接這個時間點，進行相關程序。

蔣萬安說，這麼重大決策選在這個時間點，對市府及議會來說，很難沒有疑慮，已經請秘書長，邀集悠遊卡、交通局、法務局全面了解。