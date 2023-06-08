南門中繼市場改建數發部辦公室 羅智強、藍議員諷「數錢發財部」

南門市場即將改建完成，預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，市府原先規劃讓東門市場接續使用，但中央6月卻回函說明該地要要做中央用地，不續租北市府，希望改借特一土地再建一座中繼市場，大安區立委參選人羅智強及藍營議員等人今天開記者會痛批，已經花了1.8億蓋了一座，卻還要花幾千萬另蓋中繼市場，不把人民的錢當錢。

王欣儀表示，南門市場預計7月底搬離華光特二土地中繼市場，北市府原先規劃南門市場搬遷後要給東門市場進駐使用，但中央租約到期後打算將這塊地收回，未來改成NCC及數發部辦公廳舍，目前沒有詳細的規劃與流程，也不願續租給北市府，還要在旁邊興建一個東門中繼市場，她質疑中央花錢如流水，不把人民的錢當錢。

楊植斗批，數發部根本是「數錢發財部」，時任行政院長、現任民進黨主席賴清德已經核定，這個中繼市場原先就是要讓南門、東門市場使用，如今卻背棄承諾，在市場改建及網軍總部間毫不猶豫選擇蓋建網軍總部，令人遺憾。

羅智強表示，與其想要派誰出來選立委，賴清德不如好好想想，大安區、中正區選民需要什麼？他認為，市場是民生所需，民生就是政治人物的大事，花1.8億蓋好的中繼市場只給南門用，東門卻要另花幾千萬在旁邊蓋一個，簡直莫名其妙，他要求，民進黨中正萬華立委參選人吳沛憶、還有民進黨大安區立委參選人也都應出面說清楚。

東門市場在地文祥里長說，東門市場改建迫在眉睫，已經延宕好幾年，南門已改建兩次，東門市場卻還是破破舊舊的鐵皮屋，她認為，前朝市府也承諾南門用完給東門用，市場改建大約需要4年，希望中央能延緩，讓東門市場改建完成後，在做其他規劃。

北市產發局長陳俊安說明，北市府原先規劃有南門中繼市場搬遷後讓東門市場沿用，也多次函詢中央，直到最近一次函詢，中央6月回覆北市府，該地要作為機關用地，婉拒北市府繼續租用，未來也會持續和中央溝通，也會多方討論其他做法，避免造成非必要浪費。