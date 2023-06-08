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藍議員訴求南門中繼場「延役」 蔣萬安：持續與中央溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴南門中繼市場參加端午節百粽宴活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴南門中繼市場參加端午節百粽宴活動。記者林麗玉／攝影

新建的南門市場即將完成啟用，不過國產署將收回用地，將中繼場拆除重建供NCC及數發部作為辦公廳舍。今天有多名議員訴求，盼國產署將中繼市場「延役」，作為東門攤商的中繼使用，不要浪費納稅人血汗錢。市長蔣萬安受訪表示，市府會再來探尋續租的可能性，會持續與中央溝通。

蔣萬安今天赴南門中繼市場參加端午節百粽宴活動，新的南門市場預計8月10日就要試營運，9月23日正式開幕，中繼場攤商將陸續搬回新南門市場。不過原本北市府規畫，現有的南門中繼場可以中央繼續租用，供東門市場改建中繼使用，不過卻因中央要收回，目前東門市場改建要找哪塊地當中繼場，尚未定案。

蔣萬安今天表示，的確因南門中繼場是屬國產署的地，行政院目前規畫是要做數發部及NCC的辦公廳舍，所以租約到期就不會續租，北市府也已再找了特一另外一塊地，希望未來作為東門中繼市場的地，也已召開過地方說明會，會積極聽取在地聲音。

對於議員訴求，北市府應該向中央爭取南門中繼市場「延役」，作為東門攤商的中繼使用，不要浪費1.8億元納稅人血汗錢。蔣萬安表示，很多議員關心南門中繼場能否續租，市府也會再來探尋目前南門中繼場用地續租的可能性，特二是否可以延租，會持續與中央溝通。

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