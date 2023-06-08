新北美術館驚傳有蛇！ 動保處呼籲穿長褲包鞋

新北市美術館4月15日起開放一期戶外園區，寬廣草皮及滯洪池提翁民眾休閒場所，但卻傳出地標三鶯之心及周邊草叢有蛇類出沒，館方擔心遊客受傷趕緊豎立告示牌提醒民眾注意，動保處則呼籲外出野外活動，建議要衣著長袖長褲包鞋做好自我保護。

美術館一期戶外園區開放區域包括活力草地、三鶯之心、藝術街坊、圓頂藝術空間等，不過近來因天氣炎熱加上時常下雨，環境濕熱因此傳出在三鶯之心及周邊草叢有蛇類出沒，館方擔心民眾不慎被咬傷，趕緊豎立告示牌避免民眾受傷。

新北市動保處表示，避免蛇侵入環境應保持整潔定期除草，外出野外活動，建議要衣著長袖長褲包鞋、要手持長棍打草驚蛇、見蛇保持距離繞道而行，做好自我保護就不會被咬。

動保處呼籲不要輕易嘗試自行捉蛇，應通報動保處後靜待人員前往。如需通報捉蛇，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。