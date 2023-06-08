小巨蛋開唱仍會震動 里長再陳情

台北小巨蛋辦演唱會導致震動問題未歇，里長昨向市長蔣萬安陳情，建請台北捷運公司停止小巨蛋做為搖滾演唱會場地，蔣萬安說，會引導演唱會到北流、未來營運的大巨蛋舉辦。議員認為，小巨蛋很難完全不辦演唱會，不過至少可以讓唱跳比較多的演唱會，引導到大巨蛋舉辦。

蔣萬安昨天赴松山區公所與里長座談，松山區中華里長游吉興曾因小巨蛋震動問題，在前市長柯文哲任內到市府下跪陳情，昨再拿出里民拍下演唱會時，家裏水壺震動影片給蔣萬安看，影片中還有小朋友因晃動，擔心到睡不著覺。

游吉興說，儘管北捷下修演唱會分貝規定，從不得超63分貝調降到60分貝，並要求2、3樓觀眾席不得站立、跺腳，但小巨蛋現在開演唱會，周邊居民還是感受得到震動，里民訴求公益、靜態演唱會可以辦，但小巨蛋不要辦動感、搖滾演唱會，不然很難解決周邊居民的痛，若要動感、搖滾的演唱會可以到北流、大巨蛋辦就好。

游吉興當場提案「台北小巨蛋理演唱會造成周遭住家長時間震動，影響住宅結構與人身安全，建請北捷停止租用台北小巨蛋作為演唱會場地」。

蔣萬安說，小巨蛋所在的松山區，過去就是他擔任立委的選區，震動爭議在他當立委時就非常關心，之前也有去里民家實際了解住戶感受，震動的確讓老人家很驚恐，所以他絕對有責任，面對、解決問題。

蔣萬安說，除北捷有演唱會分貝等規範，也會請文化局事前嚴格把關審查能符合規定的檔期演出；另外，目前小巨蛋容納人數約1萬多人，里長盼搖滾演唱會到北流、未來營運的大巨蛋舉辦，會引導演唱會到這些場地租用。

議員秦慧珠表示，目前蔣萬安提出的解方她都支持，不過若要演唱會引導到北流、大巨蛋，因北流容納人數約3至4千人、小巨蛋約1萬多人、大巨蛋可容納4萬人，會有量體不同的問題；另外，目前國內可辦4萬人左右演唱會的歌手僅五月天、張惠妹、周杰倫等人，小巨蛋很難完全不辦演唱會，不過至少可以讓韓團或唱跳比較多的演唱會，引導到大巨蛋舉辦。

北捷表示，已明訂振動規定，包含不得鼓動集體跳動、2至3樓觀眾不得站立及跺腳等，會要求廠商落實執行活動因應措施，也會再邀專家學者研究訂定合宜規範，精進管理作法。