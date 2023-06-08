新莊瓊林路自來水爆管 馬路淹成黃河

新北新莊瓊林路昨因地下自來水管線爆裂，大量自來水湧出路面淘空路基，不僅民宅淹水、道路變黃河，還造成電線桿倒塌等災情，估算至少流失自來水3000噸，有7000戶停水，市長侯友宜抽空趕往了解情況，要求盡速搶修復原，預計今天中午前修復並重新鋪設路面。民眾抱怨，「家裡淹水，還沒自來水可用。」

昨天中午12點6分，新莊瓊林路38號巷口地下自來水1000毫米預力混凝土管線爆裂，大量自來水湧出路面，路過民眾紛閃避，一旁電桿也傾斜倒塌，嚇壞民眾。

台電緊急切斷倒塌電桿周邊電源，局部區域停電；水公司人員趕往現場搶修，調整管網供水，用戶供水壓力降低但未馬上停水，直到近1小時後湧出的水勢才明顯減少。相關單位在現場成立前進指揮所因應。

市議員林秉宥表示，破管處旁有水溝可順利排水，但附近泰豐街無法馬上排水，淹水深約20公分，水公司關閉主閥後水量已明顯減少，一開始就有4間工廠及10戶民宅導致淹水情形，影響附近71戶民宅用水。

附近住戶說，水勢一下子沖進家裡，根本來不及防堵還因此停水停電，髒汙無法清洗，也無法用電力設備抽水，只能先搶救貴重物品，「政府應彌補我們損失」。

市長侯友宜帶著副市長朱惕之、消防局長李清安趕往現場，聽取自來水公司報告搶修進度，當時淹水範圍已有23戶民宅、7間工廠，其中有2戶民宅7人由新莊區公所安排至合約旅館安置。

侯友宜表示，自來水公司等單位已開挖老舊水管更換，期待自來水管盡速更換、電力盡速恢復，讓新莊瓊林路市民快速恢復生活，交通疏散管理也處理中；另要求清潔隊協助清理側溝及道路淤沙，再請區公所偕同里長及自來水公司到各受損民宅了解受損情形並拍照記錄，後續協助損害求償。

另外，欣隆天然氣公司近日在基隆市中和路施工，昨天又挖破中和國小前水管，自來水溢流馬路，居民痛斥已是3天來第2次破管，附近500多住戶無水可用，大熱天居民怨聲載道。