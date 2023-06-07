北市議員揭家庭教育預算一人平均6.4元 籲性教育應從小落實

近期性騷擾案件頻傳，北市議員曾獻瑩今天召開記者會指出，北市健康教育課程有21%非專業教師授課，全國比例更高達71.7%，他認為「性教育」應從小落實，需要靠社會、家庭與學校三方面合作，希望教育局能給予協助加強落實。

曾獻瑩指出，在升學主義、少子化影響下，全國學校健教課非專業教師授課有71.7%、北市則有21%非專業教師授課，從家庭教育看，從未與孩童談論性知識的家庭有四分之一、未討論過性行為議題的家庭近7成。

曾獻瑩認為，目前北市家庭教育預算共1582萬，一人平均6.4元「連半個茶葉蛋都不夠」，幫助家長可以跟孩子談性教育，並與學校合作，不論是性平法或家庭教育法所要求的法定授課時數，教育局應加強落實。

負責撰寫108課綱健教課內容、台師大師資培育學院助理教授高松景認為，由於升學主義，健教課在校園不受重視，淪為配課，加上學校課程並沒有「性別平等教育」各校大都透過舉辦宣導活動或演講來進行，但「宣導」不等於「教育」，宣導若未經有教育意義的設計，可能流於單方面的灌輸與填鴨。

此外，高松景呼籲，每位孩子最早的性教育老師，就是父母，因此性教育的實施需要靠社會、家庭與學校三方面合作才能發揮一加一加一大於三的教育加乘效果。

台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌也舉例，過去曾遇到老師因涉性騷擾遭到解聘，由於該老師差2年就退休，重金禮聘律師協助，而現行校園性平事件調查人員多為學校老師受訓後取得資格，缺乏法律專業人才協助。教育主管機關應正視此需求，以避免因程序瑕疵與調查專業不足縱放狼師。

教育局綜合企畫科科長李素禎說明，台北市非常重視性別平等教育及性教育，有關議員和專家所提到的問題，後續也持續檢視不足之處，未來包含建教專業師資、校園專業調查人才持續培訓建立人才庫。