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北海岸中角到石門水流公廟新建自行車道 整體工程近完工今履勘

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
公路總局今辦理台2線34K到39K新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。圖／賴品妤提供
公路總局今辦理台2線34K到39K新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。圖／賴品妤提供

北海岸台2線吸引許多自行車遊客，但部分路段自行車道路寬不足，必須和汽機車爭道，增加危險性。公路總局今辦理台2線34K（石門水流公廟）到39K（金山中角）新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。

北海岸萬里、金山、石門是北台灣觀光勝地，台2線吸引許多遊客自行車旅遊，但因部分路段自行車道路寬不足，加上台2線經常性有許多大車經過，致使自行車騎士必須和汽機車爭道，險象環生。

立委賴品妤、沈發惠，今天邀集交通部公路總局、觀光局北觀處、金山區公所，辦理台2線34K（石門水流公廟）到39K（金山中角）新建專用自行車道通車前履勘。

賴品妤表示，為提供自行車騎士有更安全的騎乘環境，提升地方觀光量能，2020年她即與立委沈發惠、新北市議員張錦豪，邀集交通部公路總局、觀光局北觀處、新北市政府等相關單位，爭取完善北海岸自行車騎乘環境。

賴品妤說，後續交通部也會針對台2線34K到39K易浪襲路段，推出短中長期改善方案，總經費超過1億；並規畫專用自行車道以降低自行車騎士的騎乘風險。計畫建置過程，團隊追蹤進度，針對路牌與標線的改善提出建議，以盡力維護自行車騎士與所有用路人安全，整體工程已近尾聲。

賴品妤表示，未來會持續爭取自行車道增設具有在地意象的美化設施，以吸引更多遊客前來；並且也會持續爭取逐步串聯北海岸、東北角自行車道，讓來到北部自行車愛好者、遊客與在地鄉親，都能夠享受濱海的美麗風光。

賴品妤實際騎乘體驗後說，北海岸這一段依山傍海風景很美，很值得民眾騎自行車漫遊，看海景、吹海風，有專用車道很安全。

公路總局副局長林聰利指出，自行車道現有2米寬，受限地形限制與經費，未來會爭取延伸段增加到2米半到3米，帶動更多自行車遊客及觀光發展。

公路總局今辦理台2線34K到39K新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。圖／賴品妤提供
公路總局今辦理台2線34K到39K新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。圖／賴品妤提供
公路總局今辦理台2線34K到39K新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。圖／賴品妤提供
公路總局今辦理台2線34K到39K新建專用自行車道通車前履勘，立委賴品妤騎車體驗說，有專用車道很安全。圖／賴品妤提供

自行車 車道 賴品妤

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