三芝青年培力工作坊創意滿滿 醃蘿蔔隔天就能吃

三芝區二號空間青年培力工作坊，由三芝在地的培力夥伴一起創新地方產業辦理課程，近來邀請到三芝番婆林農場的青年農夫鄭志偉來教三芝國小的學生製作醃製兩天就能品嚐的醃蘿蔔，讓學生瞭解農作物不只能夠煮來吃，還可以透過不同的方式，變化出不同的料理。

青年培立夥伴鄭志偉指出，一改傳統醃蘿蔔要醃上好幾個月的時間，這次醃製的蘿蔔，以鹽巴去苦水，加入固定比例的醋、水、糖與酸梅，冰在冰箱等候一天，隔天就可以品嚐。透過不同的醃製方式，讓學生瞭解，有許多的農作物也可以像這樣來醃製，夏天到來，製作冰冰涼涼的酸甜涼菜正剛好。

活動中也有來自淡江大學的學生，陪伴三芝國小的學生一起來醃蘿蔔，淡江大學的學生分享表示，這個活動可以帶著學生從認識蔬果開始，一步一步的動手做，把蘿蔔變成好吃的泡菜。過程中，小朋友也會舉一反三，想一想還有哪一些食材也可以透過一樣的方式做泡菜，讓孩子可以有更多的學習。

三芝區長賴小萍說，三芝農產相當豐富，透過新的醃製方式教學，有好多的地方農特產都可以製作成酸甜好吃的醃製小菜。而透過青年培力工作坊，也可以讓更多在地培力夥伴的新鮮創意被看見，更加也透過向下紮根，讓學生把創意吸收，未來能夠激盪出更多不同的變化，培養孩子的無限創造力。