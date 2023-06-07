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綠議員批三重旗艦幼兒園跳票 新北：暫緩並非取消

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員彭佳芸、顏蔚慈、陳啟能及李倩萍今開記者者會，批評市府規畫蓋三重旗艦型非營利幼兒園跳票。記者劉懿萱／攝影
新北市議員彭佳芸、顏蔚慈、陳啟能及李倩萍今開記者者會，批評市府規畫蓋三重旗艦型非營利幼兒園跳票。記者劉懿萱／攝影

新北市府規畫在三重區文中用地，興建旗艦型非營利幼兒園，不料計畫無預警暫緩，地方譁然。新北市議員彭佳芸、顏蔚慈、陳啟能及李倩萍今批評，市府信誓旦旦說要蓋幼兒園，市長侯友宜5月的施政報告也有幼兒園的期程，現在卻跳票。新北教育局說，因地方提出共構停車場，暫緩計畫而非取消。

新北市公共化幼兒園名額長期僧多粥少，112學年雖開缺1萬4990位名額，但報名人數幾乎是缺額的一倍，高達2萬3356人，第一次分發錄取數1萬3024人，錄取率56％。議員彭佳芸說，地方對公共化幼兒園需求高，原先要蓋旗艦型幼兒園地方都很期待，但上周五質詢教育局長才說因為地方有停車需求，不蓋幼兒園。

彭佳芸指出，附近重陽公園正在興建地下停車場，且附近重劃區內建案、商場也多有停車場，文中用地是教育用地，怎麼能不蓋幼兒園反而做停車場，教育局卻本末倒置、倒果為因，還說要另尋地點。

議員李倩萍說，市長選前承諾提供多元托育選擇、未來2年全市要再增加100班公幼，現在無預警取消，質疑侯騙選票。

陳啟能也說，停車場及活動中心的需求，2年前地方就在討論，但都被市府打槍，侯友宜去年9月還在議會質詢親口說旗艦型幼兒園即將發包，因此「不宜再變更」，甚至5月議會總質詢的施政報告，還明列經費跟進度，現在不蓋，中央補助1.2億經費是不是也沒了。

顏蔚慈說，侯友宜去選總統，所有政策也跟著大轉彎，當初信誓旦旦說要蓋幼兒園，現在說不蓋就不蓋，不重視幼兒權益。

教育局回應，去年規畫期間地方僅反映活動中心需求，也已協議要提供幼兒園部分空間，讓地方作為活動中心使用，但今年1月開地方說明會後，民眾強烈表達一定要停車場，因此暫緩該計畫，將與交通局溝通做交通評估。

教育局強調，幼兒園增班目標不變，計畫尚未取消，目前也同步盤整其他妥適地點，辦理公共化幼兒園增班，教育局也有考量將里民活動中心及地下停車場納入幼兒園規畫，初估經費約9億，仍須審慎評估，計畫改為中長期，也會向中央申請1.2億補助款展延。

市議員顏蔚慈批評市府規畫蓋三重旗艦型非營利幼兒園跳票。記者劉懿萱／攝影
市議員顏蔚慈批評市府規畫蓋三重旗艦型非營利幼兒園跳票。記者劉懿萱／攝影

幼兒園 侯友宜 彭佳芸 托育 公幼

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