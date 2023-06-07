性騷案發生多 議員許淑華要求北捷設「貼心」車箱

性騷案連環爆，台北市議員許淑華在議會總質詢指出，今年1到4月，北市性騷擾案已經200件，平均1個月50件，最常發生地點不是職場，而是在大眾運輸上。她希望北捷能設置女性「貼心」車廂，在尖峰人擠時，對女性的一項貼心服務。台北市長蔣萬安則承諾「可以研究」，保護女性是市長最重要責任。

許淑華說，北市110年受理性騷擾統計數字，110年608件，111年增為800件，增加192件，比率31.5%，發生地點不是在職場，第一名是在大眾運輸上，其次是馬路、百貨商場和私人住所。

她說，性騷擾在大眾運輸最多，104年時她曾要求北捷設置女性專用車箱，但北捷說沒辦法用「專用」，但這並這非歧視，只是貼心，且北捷說捷運的性騷擾案，一年平均只有23件，但她發現明明通報有61件，北捷根本是故意開個協調會，專家學者說不贊成，就否決了。

許淑華表示，後來她說改成婦幼車箱，結果也不行，後來改為親子車箱，但她發現，其實都是一般民眾在搭乘，就像是博愛座的概念而已，但這樣的親子車箱有用嗎？蔣萬安說，既然有規畫親子車箱，就應該落實。質詢中，許淑華還了一件寫有「Only Yes Means Yes」的性平T恤給蔣萬安。

許淑華表示，台灣的親子車箱沒有用，就是博愛座概念，但在國外，有女性專用席，前後兩排，只賣票給女生，公司自己控管，國外可以做，在台北搭捷運、公車，性騷擾多，尖峰人擠時很可怕，北市府不能做貼心服務嗎？ 不用「專用」，改用「貼心車箱」可以嗎？

蔣萬安說，市府可以研究一下，會跟相關局處了解，當初專用車箱無法實施的原因，設法來克服，願意尋求更好方案；北捷總經理黃清信表示，會做研議，對於議員的提議和國外做法，會納入參考。