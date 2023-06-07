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賴佳微疑遭性騷未調查？ 中市議會：無法受理仍積極協助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員張家銨指出，發生推擠事件時，賴佳微反應不舒服，多位議員要求啟動性平調查，但當時並沒有，僅收到市議會回「去告就好」。記者劉柏均／攝影
中市議員張家銨指出，發生推擠事件時，賴佳微反應不舒服，多位議員要求啟動性平調查，但當時並沒有，僅收到市議會回「去告就好」。記者劉柏均／攝影

綠委林靜儀、何欣純今早聯合同黨市議員，聲援前市議員賴佳微，指控國民黨市議員羅廷瑋4年前涉嫌性騷賴，但市議會未啟動性平調查。市議員張家銨指出，發生推擠事件時，賴就明確反應不舒服，也非常多議員要求市議會啟動性平調查，但當時並沒有，僅收到回應「雙方去告就好」。

台中市議會秘書長彭乾銘表示，議會、議員間無僱傭或從屬關係，議會無權追蹤、考核、監督議員，若要將議員送紀律委員會，需正式提案、經大會決議才可受理，但當時未有相關程序；彭強調，本會雖無法直接受理，仍有積極協助。

張家銨說，推擠事件發生時，賴佳微就有明確表示，她遭推擠觸碰，有不舒服反應，羅廷瑋當下說「我沒吃這麼辣，阿姨」，在場大家都有聽到，但賴反應非常不舒服且激烈。

張家銨提到，事後非常多議員要求，議會必須啟動性平調查，或將羅廷瑋送紀律委員會，但當時沒有，僅一句「你去告阿」，並未成立性別調查小組，也未將羅送紀律委員會。

張家銨質疑，中市議會身為勞健保單位，從民代、議事組、議員助理等同事，都加保在市議會旗下單位，為何無性別平等委員會？為甚麼不能組成平等委員會？若遇性別平等問題，大家要去哪裡申訴？

彭乾銘說，議員間有無成立性別工作平等會或性騷擾防治委員會，本會於2020年3月間，函請行政院釋示，該院於5月函覆，「議會與議員之間未具僱傭或從屬關係，無權限對議員進行追蹤、考核及監督」。

彭乾銘強調，雖本會無法直接受理，但仍有積極協助。另依照議事規則，若要將議員送交紀律委員會，必須正式提案，並經大會決議，才可受理。當時未有相關程序，並未成案，本會因此無法受理。

彭乾銘提到，性騷擾防治法第13條第一項規定，建請「當事人」，依法可在事件後1年內，向直轄市、縣市主管機關（即台中市政府社會局）提出申訴。

性騷擾 羅廷瑋 張家銨 台中市 國民黨 林靜儀

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