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為獨老增添溫暖 南市北區公所結合社福贈物資

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區公所今天結合回社慈善會，舉辦理端午送暖活動，將600元紅包及禮盒等物品送給獨居長者。圖／南市北區公所提供
台南市北區公所今天結合回社慈善會，舉辦理端午送暖活動，將600元紅包及禮盒等物品送給獨居長者。圖／南市北區公所提供

台南市北區公所今天結合回社慈善會、社會局北區社會福利服務中心等單位的愛心服務與資源，舉辦理端午送暖活動，將600元紅包及禮盒等物品送給獨居長者，讓老人家在端午節前夕，能感受到大家的溫暖關懷。

北區區長李皇興表示，市長黃偉哲有感於家庭型態的改變，年輕人在外打拚，長者獨居在家，要求社會局推動睦鄰志工計畫，期望結合在地志願服務的人力資源，攜手成為長輩的生命守護者。

為了讓獨居長者在端午佳節不會感到孤單，連結台南市回社慈善會，在理事長吳建智的帶領下，幫助弱勢族群。此次捐贈北區106名獨居長者每人600元紅包、堅果燕麥粉禮盒、保久乳6瓶及益生菌2盒，讓獨居長者感受到來自社會的愛心暖流。

李皇興說，社會人口趨向高齡，如何建立高齡有友善的社會，更需要來政府與民間團體協力合作，共同關心社會弱勢，感謝台南市回社慈善會理事長及全體會員的愛心及協助，一起來關懷北區獨居長者，希望社會各界共襄盛舉，持續投注公益，傳遞關懷與愛心，讓弱勢民眾都感受到來自社會的溫暖與祝福。

獨居 愛心 台南

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