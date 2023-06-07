雙城論壇 蔣萬安重申對等尊嚴善意互惠原則

台北市長蔣萬安昨表示，今年雙城論壇可能8月舉辦，被質疑「共機擾台就不辦」的承諾跳票；蔣萬安今回應，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來辦，中央也主張兩岸需交流。

蔣萬安今出席松山區里長座談，被問及雙城論壇時表示，他態度很清楚，就是遵守中華民國憲法、兩岸人民關係條例，且會經陸委會核准後才會去。

蔣萬安舉例，總統蔡英文及副總統賴清德都說過希望兩岸恢復健康永續的交流、不該放棄跟對岸交流機會等，兩岸航點日前也開放，陸委會也公開肯定過雙城論壇的市政交流。蔣萬安重申，一定秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來辦雙城論壇。

另外，媒體提問小巨蛋演唱會周邊住戶抗議震動一事。蔣萬安說，之前就去過住戶家裡實際感受，「的確蠻嚴重」，雖然去年再加嚴音量標準，從63分貝降到60分貝，但有議員認為可以再下修，會聆聽里長的意見，並要求相關局處審檔期時嚴格把關，希望提出更多具體方案解決。

此外，媒體追問北市教育基金因前朝柯文哲拿去還債，由新台幣140億元變成只剩12億元，是否影響蔣萬安的私幼學費補助政策。

蔣萬安表示，已由副市長林奕華了解並規劃後續，強調「再怎麼窮也不能窮孩子」，私幼補助不受影響。