吳芳銘等人遭指不適任 蔣萬安：遴選會討論北農人事

台北市議員簡舒培今天指出，台北農產公司將改選，傳董事長、總經理及官股董事人選為吳芳銘等4人，但皆曾涉違法，認為不適任。市長蔣萬安說，資料送市府遴選會議討論，人選未定。

民進黨台北市議員簡舒培在議會大會質詢表示，台北農產運銷公司26日開股東會，屆時選出董事長等人選，北農股份包含農委會及台北市政府等，過去董事長、總經理人選都由中央及地方合作，因為透過政府把關，才能確保產地農民及台北市民的權益。

她說，媒體日前報導前金門縣長楊鎮浯、前雲林縣農業處長吳芳銘可能接北農董事長、總經理，此外，前雲林縣府機要陳志揚傳是另名總經理人選，但皆曾涉違法，像被告圖利及背信，或酒駕、遭監察院彈劾，認為不適任。

簡舒培指出，另外，北農民股董事楊燿福傳將爭取提報為北市府官股董事，此人曾涉違法，是否只是因曾擔任蔣萬安競選市長的重要幹部，就可被改為官股董事。

她表示，前任北市府會依相關規定，針對派任轉投資事業機構的官股董事人選，都送至市府遴選會議討論，成員包含市長等首長，北農此屆官股董事人選9日要提出，但蔣萬安至今未開過遴選會議，根本慢半拍，要求市府若指派北農官股董事，不能推薦涉及違法的人選，並盡快開遴選會議討論。

蔣萬安答詢，不認識楊燿福，議員建議會交北市府遴選會議討論，若人選有相關紀錄，同樣依程序，送遴選會議一併考量、評估，並由專業人士處理，但北農目前相關人事都為媒體報導，人選未確定，且用人一定會適才適所。

北農26日開股東會，投票選23席董事，董事互推選7席常務董事，再互選決定董事長，最後由董事長推派總經理，人選須經董事會同意。