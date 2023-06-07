2023臺灣海洋國際論壇今開幕 管碧玲感謝烏克蘭講者Kvasha

2023臺灣海洋國際論壇今天開幕，邀請台灣、日本、美國、菲律賓、越南、立陶宛、烏克蘭等多國學者，進行海洋生態、海洋教育、海事安全、海洋產業相關議題的演講。海洋委員會主委管碧玲特別提到，烏克蘭講者Kvasha女士因烏俄戰爭影響，無法親自來台，只能透過預錄影片發表；她除了感謝Kvasha對論壇的支持，也衷心期盼和平早日到來。

管碧玲說，台灣在發揚海洋產業的同時，更應該兼顧海洋生態及海洋環境保護，並致力維持區域的和平與穩定。俄羅斯與烏克蘭的戰爭已經持續15個月，全世界都看到烏克蘭全體人民堅強意志、奮力抵抗侵略的勇敢表現。

台灣作為民主陣營的夥伴、成員，也始終與烏克蘭站在一起，反對任何恃強凌弱的武力行為。來自烏克蘭的講者Kvasha女士，因為戰爭影響，無法親自來台，由於當地的電力、網路不穩定，她是用預錄影片的方式發表，也會努力嘗試用線上的方式參與Q&A的部分。

Kvasha是烏克蘭科學及教育部國家科學院科學技術專家及資訊研究所的預測及監測創新發展負責人，這次的講題是保護海洋環境和海洋及沿海生態系統的專利活動研究，以海洋生態系統為方向。管碧玲說，除了感謝Kvasha女士對論壇的支持，也要表達對她的關懷及問候，也衷心期盼和平能早日到來。

海委會自2018年成立迄今，依組織法賦予之任務與使命，綜理海洋事務統合，加強海洋政策規劃及推動，以達生態永續、海域安全、產業繁榮之海洋國家。海洋是孕育萬物之搖籃，生命之起源，在現代科技蓬勃發展之同時，人類對海洋之認識卻仍極其有限。

2019年4月發布「聯合國秘書長海洋及海洋法報告」中，宣布自2021年起10年為「聯合國海洋科學促進永續發展十年」，國際間之海洋科學合作將更加緊密。由此可見，強化海洋科學研究，為當前國際重要趨勢，且臺灣為海洋國家，應當積極參與及響應，以接軌國際，促進國際交流合作。