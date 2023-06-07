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板橋私托餵藥案 張宏陸要求市府協助安置求償

中央社／ 新北7日電

板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥案件，立委張宏陸要求新北市教育局專案安置幼生並協助受害家屬求償。教局表示，已採專案安置辦理，會強力監督幼兒園承擔應負法律責任及相關賠償。

張宏陸今天和民進黨新北市議員李倩萍在新北市議會召開記者會，他表示，此次受害幼兒檢驗報告含有「巴比妥」藥物，若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，餵藥的幼保人員可惡至極。全案除了由檢警徹查外，後續還有重要的求償與安置問題。

張宏陸說，該園有67名幼生，扣除大班即將畢業，還有中班、小班及幼幼班的就學問題。許多家長詢問了附近的托兒所都已經額滿，這些原本在該幼兒園就讀的孩子，教育局應專案的方式來處理安置問題。

李倩萍表示，她要求教育局要協助家長向業者及餵藥幼保人員求償。此外，尿液檢驗具時效性，可能還有其他受害幼兒，一定要全面進行毛髮檢驗，費用先由教育局負責，未來再向業者求償。

教育局回應，已協同衛生局、社會局，全力捍衛幼童權益、健康，早在5月15日接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，就立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查，是否檢驗毛髮部分一併建議司法機關。

教育局表示，安置部分已採逐一聯絡家長專案方式辦理，即時媒合協助幼生安置，目前已有部分幼生轉園就讀。學校心理師也組成專案輔導小組，一對一持續關懷幼生情形。社會局也進行一對一個案追蹤、家訪，了解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務，後續會強力監督幼兒園承擔應負的法律責任及相關賠償。

教育局 司法

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