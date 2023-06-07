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增加重建意願 北市海砂屋容獎30％逐年遞減規定將刪除

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規會上午初審通過高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例修正案。記者楊正海／攝影
北市議會法規會上午初審通過高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例修正案。記者楊正海／攝影

為增加海砂屋重建意願，台北市政府修正高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例，刪除獎勵容積率30％超過5年每年遞減5％的規定，北市議會法規會上午初審通過，預計最快下周送大會二、三讀。審議時，議員擔心修法後恐引起已被減掉容積獎勵的屋主不滿，但評估後可能有2件都更案受影響，影響層面不大，市府也承諾會給予協助。

海砂屋拆除重建，常因所有權人複雜、違建整合不易，多數未能於5年內申請重建完成，為協助高氯離子建築物持續整合推動，市議員游淑慧提案修法，刪除容積獎勵逐年遞減規定，穩定放寬條件。

市議會法規會上周審議時，有議員擔心因修訂放寬，有點像是懲罰過去遭到遞減的屋主，認為建管處應調查過去遭到遞減容積獎勵的案件數量，提出數字分析，今天續審。

都發局指出，台北市海砂屋158件，已拆的共59件，未拆的共99件，超過5年的有32件，約占三分之一，容積遞減規定解除後，容積就可不必遞減。

已經拆除的59件，超過5年、未領到使照共3件，其中有一件正在申請建照中，修法後對這一件不會有影響。另2件是都更案件，因涉及權利變換，恐受影響，其中1件仍在走程序申請建照，另1件已經拿到建照。

都發局指出，雖然有2案件可能受影響，但容積獎勵逐年遞減取消，但對未拆的99件，超過5年的有32件有幫助，衝擊相對較小，有助推動重建。議員秦慧珠、陳政忠認為修法後影響層面不大，修正後通過，也希望市府對受影響的都更案件，給予協助。

議員 都更 北市

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