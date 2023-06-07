私幼涉餵藥案 家長指4月通報1999 新北教育局：5/15才接獲

新北板橋某私幼餵藥事件延燒，民進黨立委張宏陸、市議員李倩萍今開記者會指出，家長4月就已通報1999，但未獲重視，因此家長自行帶孩子去檢驗，驗出藥物殘留，要求教育局要全面毛髮檢驗、協助求償。新北教育局說，經查系統並未收到，直到5月15日才接獲教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，報請新北地檢署啟動司法調查。

同時依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」行政調查，調查小組應於組成後30日內完成調查，必要時得延長30日。

另外，教育局、衛生局、社會局跨局處專案辦理，邀請專業醫師、心理諮商師及律師針對藥物、幼生身心觀察照顧及法律部份說明；學校心理師也組成專案輔導小組，一對一每日持續關懷幼生情形。社會局家防中心也會對受害者一對一個案追蹤、家訪。

至於是否毛髮檢驗，教育局說，依照行政調查需求，協調醫院醫師及醫檢師到園檢驗，並請司法機關加速偵辦，是否檢驗毛髮也將一併建議司法機關。

張宏陸在記者會上指出，巴比妥若過量可能麻痹延髓呼吸中樞而致死，用藥有效血藥濃度約為10～40 mg/L，超過超過40 mg/L可能出現毒性反應，但受害幼兒的檢驗報告竟然超標許多。此外，該園有67名幼兒，許多家長詢問附近幼兒園都已經額滿，教育局說安排專案小組媒合，但事實上只提供家長轉園資訊，無法給予家長真正的幫助。

張宏陸批評，家長4月就已通報1999，但教育局沒有具體回應，家長自行帶小孩至醫療院所檢驗，並於5月14日報案，但園方無預警在5月12日說7月底要歇業，是否已經計畫脫罪？

李倩萍則說，教育局口頭上說有安置計畫，但教育局只提供目前板橋有缺額的私托名單，但多數無法就近就讀，這是讓家長及幼兒自生自滅。李倩萍批評，血液檢驗具時效性，且還有其他受害幼兒，要求教育局要全面毛髮檢驗。

受害家屬Ｋ媽媽說，發現孩子易怒、自殘傾向，後來孩子提到老師有餵食他們一杯飲料，才緊急帶去毒物檢驗，發現巴比妥含量超標。當初以為是單一個案，但詢問後發現園內多數小朋友也都有一些這樣的症狀。

Ｋ媽媽說，教育局一開始提供的醫事檢驗所，打去問發現沒驗毒物、安眠藥相關，「到底提供這個檢驗所是要驗什麼？」且事情過這麼久，前天才請醫院抽血怎麼驗的到？她也氣憤地說，孩子遭受這樣的事件，教育局的協助卻是零，要政府盡快拿出作為，且她一定會對園所求償到底。