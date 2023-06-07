北士科工地空噪擾鄰苦學子 業者諾改善支援交通導護

北市開發亮點「北投士林科技園區」陸續進駐大型建案、招商案，多處工地引發附近文林國小、中正高中學生上下學交通安全隱憂。市長蔣萬安日前指示跨局處與營造商協調，環保局與建管處也已邀集建商、營造廠商開會，要求落實降噪減汙自主管理、加強稽查，以及支援周邊學校交通導護。

北市府表示，北投士林科技園區總面積約94.38公頃，以承德路劃分東西區兩基地，東基地已完成基礎公共工程，園區內目前有18處工程進駐（東基地17處及西基地工程，其中17處已動工）；文林國小及中正高中位在園區內且相鄰部分施工中工程。

議員汪志冰今年初起陸續接獲家長陳情，周邊學校學生上下學路段，常有大型機具吊掛鋼筋，上下學時段有大型機具車行進或臨停路邊，造成學生安全隱憂。此外，營造工地施工時段的噪音更使學生上課無法聽清老師說話，只能關閉所有教室窗戶減少音量。

市長蔣萬安日前指示副秘張溫德組跨局處小組與營造商協調，5月25日已緊急開會增加導護，這周也邀營建商討論分散高噪工項時間等機制。

台北市環保局昨邀集北士科25家工程業主、承包商辦汙染防制策進說明會，要求業者從源頭降噪減汙，包含導入低噪音施工機具及工法，落實裸露地覆蓋、車行路徑舖設、周邊道路洗掃等各項空汙防制設施，進出工地的柴油車輛及施工機具皆應取得自主管理標章，同時輔導業者建置科技監控自主管理技術等。

環保局指出，與會業者均同意成立工程群組加強即時聯繫，預先通知鄰里掌握高汙染工期及預先溝通，並依「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」規定，執行降低揚塵逸散措施。環保局也會加強稽查頻率，違者可處10萬元至2000萬罰鍰，至於違反營建工程噪音管制標準，限期改善仍未符合可處1.8萬元至18萬元罰鍰。

環保局說明，此次會議鼓勵業者做好自主管理，設置感測器，全天候掌握園區內的空汙及音量現況，成立園區工程群組，預先通知鄰里高污染工項及工期，並強化周邊道路洗掃作業，維護周邊居民生活品質。