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北士科建案多引交通疑慮 北市要建商補人力護安全

中央社／ 台北7日電

北市建管處今天表示，北投士林科技園區內有多起建案陸續開發，為確保附近學生交通安全，已與建商溝通，在上下學時間補足通學路徑的交通協勤人力，保護學生及行人安全。

台北市政府積極推動開發北投士林科技園區，當地國民黨籍北市議員汪志冰接獲陳情，北士科內有10處工地同時開工，導致附近的文林國小、中正高中除受到噪音干擾，因通學道路有許多工程車，恐引發交通安全疑慮。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，北投士林科技園區內有許多建案陸續開發，因園區附近的文林國小、中正高中的學生，上下學交通安全引發隱憂，依市長蔣萬安指示在6日邀建商及營造廠商加強溝通，並達成共識。

建管處表示，除要求各工地承監造人應依照北市交通局核准交通維持計畫內容，確實執行施工車輛進出管理事宜，並依北市教育局彙整學校評估因應北士科工程交通安全需求，針對學校周邊工地的施工車輛動線有行經通學路徑及節點者，應在上下學時間補足通學路徑交通協勤人力，以保護學生及行人安全。

建管處指出，為維護工地周邊環境安全，各工地施工應按台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案相關規定辦理，維護北投士林科技園區友善環境。

北市 北投 建築

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