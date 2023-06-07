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新北停車場樹叢長黴菌？ 林業所：吸入棉絮粉蝨恐過敏

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾在林口停四停車場周邊樹叢，發現葉子上長滿黴菌絲類的東西。圖／林口大家庭臉書社團翻攝
民眾在林口停四停車場周邊樹叢，發現葉子上長滿黴菌絲類的東西。圖／林口大家庭臉書社團翻攝

日前有民眾在林口停四停車場周邊樹叢，發現葉子上長滿黴菌絲類的東西，若起風將造成白色點狀物四處亂飛，經過時不敢呼吸，擔心吸入肺裡出問題。新北市景觀處請教林業試驗所，表示白色粉狀物為棉絮粉蝨，吸入鼻腔可能過敏。交通局則表示將盡速修剪醫治。

日前有民眾在臉書社團林口大家庭張貼數張照片，畫面顯示樹叢葉子上長滿白色粉末，民眾質疑上週向停三停車場管理室反應但沒處理。在停四停車場靠近仁愛路這邊的角落，種植樹叢長滿像是霉菌絲的東西，若起風時會有很多白色點狀物四處亂飛，導致衣服沾滿白點，也不敢呼吸擔心吸入肺裡出問題。更表示這情況已經發生2、3個月，變得越來越嚴重。

新北市景觀處經洽詢林業試驗所副所長吳孟玲，吳孟玲表示金露花棉絮粉蝨為近年來綠籬新的入侵種，對金露花專一性強，對其他綠籬影響不大，建議未來綠籬規劃上避免種植金露花，可改種其他品種，尤其這幾個月乾旱造成棉絮粉蝨大發生。

她說，棉絮粉蝨以刺吸式口器吸食植物體液，並開始分泌蠟質及粉狀物覆蓋蟲體。此外，棉絮粉蝨可分泌蜜露誘發煤煙病，阻礙受害植株光合作用，致使植株衰弱、枯死。其粉塵蠟質隨風飄散，觸碰到人體皮膚恐令人感到不適，吸入鼻腔更可能造成過敏。

若發現該害蟲時，建議以低毒性或非農藥方式防治，可於夏季期間修剪。以加壓霧狀水柱清洗，降低害蟲數量，或以布芬淨、亞滅培等藥劑噴灑樹梢及葉背，另含有尼古丁成分的藥劑或礦物油也可以殺死棉絮粉蝨，達防治效果。

新北市交通局對此表示，已責請停車場經營業者儘速於明日派員先行修剪，並安排於一周內施藥根治。後續將加強實施督導稽查，避免類似情形再發生。

林業試驗所副所長吳孟玲表示棉絮粉蝨觸碰到人體皮膚恐令人感到不適，吸入鼻腔更可能造成過敏。圖／林口大家庭臉書社團翻攝
林業試驗所副所長吳孟玲表示棉絮粉蝨觸碰到人體皮膚恐令人感到不適，吸入鼻腔更可能造成過敏。圖／林口大家庭臉書社團翻攝

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