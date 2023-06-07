新北停車場樹叢長黴菌？ 林業所：吸入棉絮粉蝨恐過敏

日前有民眾在林口停四停車場周邊樹叢，發現葉子上長滿黴菌絲類的東西，若起風將造成白色點狀物四處亂飛，經過時不敢呼吸，擔心吸入肺裡出問題。新北市景觀處請教林業試驗所，表示白色粉狀物為棉絮粉蝨，吸入鼻腔可能過敏。交通局則表示將盡速修剪醫治。

日前有民眾在臉書社團林口大家庭張貼數張照片，畫面顯示樹叢葉子上長滿白色粉末，民眾質疑上週向停三停車場管理室反應但沒處理。在停四停車場靠近仁愛路這邊的角落，種植樹叢長滿像是霉菌絲的東西，若起風時會有很多白色點狀物四處亂飛，導致衣服沾滿白點，也不敢呼吸擔心吸入肺裡出問題。更表示這情況已經發生2、3個月，變得越來越嚴重。

新北市景觀處經洽詢林業試驗所副所長吳孟玲，吳孟玲表示金露花棉絮粉蝨為近年來綠籬新的入侵種，對金露花專一性強，對其他綠籬影響不大，建議未來綠籬規劃上避免種植金露花，可改種其他品種，尤其這幾個月乾旱造成棉絮粉蝨大發生。

她說，棉絮粉蝨以刺吸式口器吸食植物體液，並開始分泌蠟質及粉狀物覆蓋蟲體。此外，棉絮粉蝨可分泌蜜露誘發煤煙病，阻礙受害植株光合作用，致使植株衰弱、枯死。其粉塵蠟質隨風飄散，觸碰到人體皮膚恐令人感到不適，吸入鼻腔更可能造成過敏。

若發現該害蟲時，建議以低毒性或非農藥方式防治，可於夏季期間修剪。以加壓霧狀水柱清洗，降低害蟲數量，或以布芬淨、亞滅培等藥劑噴灑樹梢及葉背，另含有尼古丁成分的藥劑或礦物油也可以殺死棉絮粉蝨，達防治效果。