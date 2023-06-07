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藍綠協商 私幼餵藥案13日專案報告

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導

新北市議會昨天議案審查，民進黨團總召鄭宇恩在大會開始前提動議，要求衛生局教育局及市長侯友宜專案報告板橋某私幼餵藥事件。國民黨團不同意，認為小組審查即可，雙方爭論不休。經黨團協商，議長蔣根煌宣布，6月13日大會加1小時開由衛生、教育局專案報告。

新北市議會大會預計審查氣候變遷、新北市美術館、原住民權益及房屋稅等自治條例。鄭宇恩在大會前提動議，先抗議國民黨團會前發新聞稿要民進黨「回來好好開會」。她說民進黨團5月30日提動議，是要侯友宜專案報告，並非阻擋議會進行，既然大家這麼關心自治條例，乾脆將4案自治條例逕付二讀。

另對板橋某知名私幼餵藥事件延燒，鄭宇恩也提出動議，要求今天上午由衛生局、教育局專案報告。議員李宇翔也說，私幼餵藥案件很嚴重，侯友宜應該也來議會專案報告。

不過國民黨團反對，議長蔣根煌認為，今天5、6審小組審查就可以質詢，不必再排專案報告。

議員劉美芳表示，當初4月就接到私幼案件陳情，但當時不敢開記者會，因為有些孩子沒驗出毒物，加上還有政治因素，案件複雜度太高。

大會討論不出結果，藍綠雙方爭論不休，蔣根煌中間2度宣布休息協商，並讓藍綠黨團協商，雙方爭議近1小時，蔣宣布6月13日大會增加1小時專案報告。

衛生局 教育局

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