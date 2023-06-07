三重旗艦型幼園傳取消 地方譁然

新北市三重蘆洲的幼兒園收托名額嚴重不足，市府規畫在三重文中用地興建旗艦型非營利幼兒園，增加收托人數，並獲中央補助1.2億，不過市府卻取消計畫，地方反彈。教育局表示，當地鄰近大都會公園，停車需求較大，本案工期太長，且中央補助少，可能維持現狀。地方民眾盼共構興建，「等久一點沒關係」。

新北市111學年度增設83班公幼，增加收托2083人，其中選定在三重文中、板橋浮洲以及新莊頭前設立旗艦型幼兒園，消息一出，家長滿心期待。未料，現在卻傳出現為停車場的三重文中用地旗艦型幼兒園計畫將取消，地方不滿。新北三重、蘆洲區幼兒數達上萬人，但公立及非營利幼兒園可收托數卻僅4209名。

市議員彭佳芸表示，家長滿心期待，現在卻不蓋了，中央給的1.2億元補助經費也沒拿到，這讓地方鄉親非常失望，因為三重蘆洲的幼兒園嚴重不足。市府2年前曾宣布要興建非營利幼兒園，說2歲專班會增加，當地也能增加就學計畫，為什麼市府沒辦法說到做到？不管是多目標使用還是變更地目，都應該使用最大化。

三重非營利幼兒園原規畫15班，可收托470名幼童。三重光陽里民表示，無論幼兒園和停車場，地方都有需求，他們並不介意等待時間是否會太長，建議讓幼兒園和停車場共構，上方建幼兒園、地下建停車場，或許還有更多空間可做其他用途使用，例如活動中心。

教育局長張明文說，案子有許多爭議，首先是工期問題，蓋3樓以下建築其實速度非常快，但如果要開挖地下停車場，工期就會拉得很長，所以可能會維持現狀。

教育局回覆，地方反映停車需求大，如果興建旗艦型幼兒園，有許多民眾可能會暫時沒有地方停車，傳出反彈，市府會再研議後續是否還有其他替代方案及相關規畫。且如果依市民需求增設里民活動中心及停車場，考量地方民意，另加上原物料上漲因素，估算經費總計約9億元，中央僅補助1.2億元，財務壓力大；另已盤整其他地點滿足家長收托需求。