北藝酒廣告沒警語 議員促調查開罰

造價高達67億元的台北表演藝術中心又出包，繼先前被爆座椅破損、漏水等缺失，上月知名酒商在北藝辦活動，遭質疑「球劇場」刊登酒類廣告時，竟沒加註警語，已違反菸酒管理法，最重可開罰50萬。市長蔣萬安表示，會調查，若確認違法，將開罰絕不手軟，未來也會把關廣告的事前審核機制。

社民黨議員苗博雅昨天在市政總質詢指出，國際知名烈酒商為了搶攻台灣年輕人飲酒市場，5月11日至14日在北藝中心舉辦GAME NEVER STOPS快閃活動，不僅翻玩台北地標，還將「球劇場」變身為巨型烈酒品牌與NBA的聯名籃球。

議員質詢蔣萬安表示，蔣過去在立院是衛環委員會委員，有看到該廣告警語在哪？並問主管機關的北市府，是否要開罰違法廣告？依菸酒管理法規定，違反第37條最重可罰50萬元。

文化局長蔡詩萍表示，「我們承認犯錯，廠商走了模糊地帶」，坦言廠商辦完活動，文化局事後才知沒加註警語；財政局長遊適銘也說，如果是菸酒販賣，依照菸酒管理法第37條應有10%版面提醒，後續會請酒商來陳述說明。蔣萬安強調，如果確認違法絕對依法開罰。

苗博雅說，她不認為北藝、北流要變成金雞母，因這兩單位是公益事業，應扶持藝文產業，不能以賺錢為目標，不過前朝柯市府留給蔣市府責任要損益兩平，是否現在才不擇手段，違法廣告也做？要求市府1個月內提調查報告，並懲處疏失人員，呼籲不要雷聲大雨點小。

蔣萬安表示，市府一定會檢討，並避免發生類似事情，如果認定違法，絕不手軟，未來也會嚴格把關事前審核機制。

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