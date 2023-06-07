聽新聞
test
0:00 / 0:00

北藝酒廣告沒警語 議員促調查開罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

造價高達67億元的台北表演藝術中心又出包，繼先前被爆座椅破損、漏水等缺失，上月知名酒商在北藝辦活動，遭質疑「球劇場」刊登酒類廣告時，竟沒加註警語，已違反菸酒管理法，最重可開罰50萬。市長蔣萬安表示，會調查，若確認違法，將開罰絕不手軟，未來也會把關廣告的事前審核機制。

社民黨議員苗博雅昨天在市政總質詢指出，國際知名烈酒商為了搶攻台灣年輕人飲酒市場，5月11日至14日在北藝中心舉辦GAME NEVER STOPS快閃活動，不僅翻玩台北地標，還將「球劇場」變身為巨型烈酒品牌與NBA的聯名籃球。

議員質詢蔣萬安表示，蔣過去在立院是衛環委員會委員，有看到該廣告警語在哪？並問主管機關的北市府，是否要開罰違法廣告？依菸酒管理法規定，違反第37條最重可罰50萬元。

文化局長蔡詩萍表示，「我們承認犯錯，廠商走了模糊地帶」，坦言廠商辦完活動，文化局事後才知沒加註警語；財政局長遊適銘也說，如果是菸酒販賣，依照菸酒管理法第37條應有10%版面提醒，後續會請酒商來陳述說明。蔣萬安強調，如果確認違法絕對依法開罰。

苗博雅說，她不認為北藝、北流要變成金雞母，因這兩單位是公益事業，應扶持藝文產業，不能以賺錢為目標，不過前朝柯市府留給蔣市府責任要損益兩平，是否現在才不擇手段，違法廣告也做？要求市府1個月內提調查報告，並懲處疏失人員，呼籲不要雷聲大雨點小。

蔣萬安表示，市府一定會檢討，並避免發生類似事情，如果認定違法，絕不手軟，未來也會嚴格把關事前審核機制。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廣告 蔣萬安 劇場

延伸閱讀

雙城論壇講稿會不會先給中方看？ 蔣萬安：不會

北藝中心酒商廣告沒加警語惹議 議員要求市府開罰

生二胎優先住社宅挨批「無感」 蔣萬安：逐步提高中籤率

議員促北市社宅改採輪候制 蔣萬安允諾研議

相關新聞

雙城論壇綠堅持對等 蔣萬安：遵守中央法規

台北上海雙城論壇預計8月舉行，民進黨議員要求市長蔣萬安遵守三原則「中共不擾台、對台釋出善意、雙方地位對等」，並要蔣承諾，...

生二胎住社宅中籤率低 政策挨批

台北市長蔣萬安今年3月推出二胎0至6歲幼兒家庭可加倍抽社宅，提高住社宅機率，不過全北市二胎家庭多達4.5萬戶，未來釋出的...

北藝酒廣告沒警語 議員促調查開罰

造價高達67億元的台北表演藝術中心又出包，繼先前被爆座椅破損、漏水等缺失，上月知名酒商在北藝辦活動，遭質疑「球劇場」刊登...

三重旗艦型幼園傳取消 地方譁然

新北市三重蘆洲的幼兒園收托名額嚴重不足，市府規畫在三重文中用地興建旗艦型非營利幼兒園，增加收托人數，並獲中央補助1.2億...

藍綠協商 私幼餵藥案13日專案報告

新北市議會昨天議案審查，民進黨團總召鄭宇恩在大會開始前提動議，要求衛生局、教育局及市長侯友宜專案報告板橋某私幼餵藥事件。...

萬里瑪鋉溪驚見野生山羌泳渡 罕見畫面里長全記錄

萬里區瑪鋉溪生態豐富，不僅到處可見不同魚種悠游，就連野生山羌也喜愛來泡泡水，日前萬里里長王傑倫在巡視瑪鋉溪途中，發現一隻山羌在泳渡瑪鋉溪，相當快活自在，於是通報動保處後，確保小山羌無恙回到山林，也將山羌渡溪的珍貴畫面分享給臉書社團，提醒民眾若是碰到不要打擾，充分給予山羌回山林棲地的空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦