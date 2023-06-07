雙城論壇綠堅持對等 蔣萬安：遵守中央法規

台北上海雙城論壇預計8月舉行，民進黨議員要求市長蔣萬安遵守三原則「中共不擾台、對台釋出善意、雙方地位對等」，並要蔣承諾，不得被中方矮化，問蔣若親自出席雙城，講稿會不會先給大陸方面審閱？蔣萬安當場承諾「不會」，並表示包括接見誰、行程安排等，都要報中央，核准後才能放行。

蔣萬安昨天赴議會總質詢，民進黨議員簡舒培指出，過去北市府舉辦雙城論壇，台北市多次遭到上海方矮化，蔣萬安堅持要去雙城論壇，如果又發生矮化行為，要怎麼處理？蔣萬安數度回應，「會遵守中央法規。」

簡舒培也以今年上海團來台北參加台灣燈會為例，質疑市府完全不敢先公開參訪行程，批蔣萬安「遮遮掩掩」、「怕中共」，並指矮化事件不管是蔣萬安或北市代表，都有可能遇到，如果大陸方面要求看講稿，北市府是否會給？蔣萬安當場回應，「不會」。

市議員不斷追問辦雙城會不會堅持三原則？若陸委會沒有要求不可公開行程，辦不辦得到核准後馬上全程公開？蔣萬安不斷強調行程都會報陸委會，指「陸委會要求我們做什麼，我們做得到」，由於議員不斷追問，蔣萬安都回應會報陸委會，議員嗆蔣「跳針安安」，蔣也反嗆「因為議員你一直跳針」。

蔣萬安重申，雙城論壇會堅持辦下去，絕對會秉持對等、尊嚴、善意、互惠等原則舉辦。