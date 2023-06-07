生二胎住社宅中籤率低 政策挨批

台北市長蔣萬安今年3月推出二胎0至6歲幼兒家庭可加倍抽社宅，提高住社宅機率，不過全北市二胎家庭多達4.5萬戶，未來釋出的兩房型卻僅3000多戶，還要扣除弱勢戶等，中籤率僅5至6%，外界批助養政策無感。蔣允諾會逐步釋出社宅，提高二胎家庭中籤率，下個會期前將提報告和方案。

蔣萬安競選期間推出「生二胎優先住社宅」政見，今年3月也正式宣布台北市育有2名以上0至6歲兒女家庭，台北市政府將採取「加籤」制度，提高1倍入住社宅機會，提供足夠空間，帶動年輕夫妻願意生育。

不過昨天議會總質詢，議員林亮君質疑，此政策根本沒有精算過如何增加中籤機率，根據台北市2020年至2022年啟用的社宅抽籤，生2個小孩的家庭最適合2房型，但蔣市長任內4年只增加約3300間2房型社宅，主打的兩胎家庭卻高達4.5萬戶，初估符合抽籤資格有2.2萬戶，若2房型只有3千多間，未來4年能提供多少入住機會？

林亮君說，尤其二胎家庭還要與其他身分別，包括在地區里、在地就業就學民眾一同抽籤，一般戶已經非常難中籤，更何況2胎家庭，有的一般戶中籤率不到1%，平均中籤率也只有5%到6%，難怪政策人民無感。

蔣萬安表示，的確二胎家庭加倍抽政策沒特別精算，但會盤點戶數房型給兩胎小家庭，透過加籤方式入住。蔣萬安也坦言，中籤率低的確會讓期待入住的家庭不滿意，但這是先跨出第一步，讓小家庭有機會入住，未來也會逐步釋出更多社宅招租，提高中籤率。

蔣萬安也提到，目前社宅一般戶，針對在地里戶數中籤率已從40%降到30%，未來會再研議調整，讓真正有需求的民眾住到社宅。也會適時檢討小家庭生兩胎的社宅政策，具體提升中籤率的可行性，並承諾會在下個會期前，提出報告和方案。