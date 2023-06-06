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好市多逾4300公斤莓果類產品 北市食安官率隊監督銷毀

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
已銷毀的莓果類產品送至回收車。圖／台北市衛生局提供
已銷毀的莓果類產品送至回收車。圖／台北市衛生局提供

好市多進口莓果事件延燒，台北市政府今前往北投店稽查，現場監督銷毀冷凍莓果類產品逾4300公斤，迄今台北2分店銷毀約9248公斤，衛生局後續持續監督好市多銷毀產品，以免流入市面。

衛生局表示，食安官李碧慧食今帶領食安稽查人員到好市多北投店稽查，從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度稽查尚符合食品良好衛生規範（GHP）規定，同時要求業者應加強自主管理，如有違規則依法裁處。

為確保市民及通路市場的食品安全，衛生局人員在場監督好市多銷毀冷凍莓果類產品4319.55公斤，累計至今2家分店已銷毀共9248.85公斤，包含冷凍綜合莓3901.1公斤、冷凍藍莓5071.75公斤、冷凍草莓276公斤。

衛生局統計至昨天，好市多內湖與北投分店的冷凍莓果類產品下架回收情形，冷凍綜合莓應回收同批次及同款其他批次下架量共7070.4公斤、3928包，退貨量4667.5公斤；冷凍藍莓應回收同批次下架量1813.73公斤、799包，退貨量4,666公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨531.3公斤。

另外，衛生局查核北市1113家餐廳、飲料店及麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次之產品；針對網購業者及市售通路檢驗A型肝炎病毒，抽驗14件莓果類產品皆為陰性。

好市多北投分店待銷毀的莓果類產品。圖／台北市衛生局提供
好市多北投分店待銷毀的莓果類產品。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局人員今到好市多北投店稽查販賣場所等。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局人員今到好市多北投店稽查販賣場所等。圖／台北市衛生局提供
食安官李碧慧食今帶領食安稽查人員到好市多北投店稽查作業場所等。圖／台北市衛生局提供
食安官李碧慧食今帶領食安稽查人員到好市多北投店稽查作業場所等。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局人員今到好市多北投店，針對莓果類產品噴漆處理。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局人員今到好市多北投店，針對莓果類產品噴漆處理。圖／台北市衛生局提供

衛生局 好市多 北投

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