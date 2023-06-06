好市多逾4300公斤莓果類產品 北市食安官率隊監督銷毀

好市多進口莓果事件延燒，台北市政府今前往北投店稽查，現場監督銷毀冷凍莓果類產品逾4300公斤，迄今台北2分店銷毀約9248公斤，衛生局後續持續監督好市多銷毀產品，以免流入市面。

衛生局表示，食安官李碧慧食今帶領食安稽查人員到好市多北投店稽查，從業人員、作業場所、設施衛生管理及品保制度稽查尚符合食品良好衛生規範（GHP）規定，同時要求業者應加強自主管理，如有違規則依法裁處。

為確保市民及通路市場的食品安全，衛生局人員在場監督好市多銷毀冷凍莓果類產品4319.55公斤，累計至今2家分店已銷毀共9248.85公斤，包含冷凍綜合莓3901.1公斤、冷凍藍莓5071.75公斤、冷凍草莓276公斤。

衛生局統計至昨天，好市多內湖與北投分店的冷凍莓果類產品下架回收情形，冷凍綜合莓應回收同批次及同款其他批次下架量共7070.4公斤、3928包，退貨量4667.5公斤；冷凍藍莓應回收同批次下架量1813.73公斤、799包，退貨量4,666公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨531.3公斤。