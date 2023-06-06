金山磺火捕魚傳百年 新北推限定導覽體驗蹦火魅力

新北金山擁有全球唯一的百年漁法「磺火捕魚法－蹦火仔」；市府為保存並推廣，邀民眾在18日及25日免費報名參加限定導覽，不僅能跟達人走讀魚路古道，還能近距離感受蹦火魅力。

根據交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處網頁，每年7、8月間是青鱗魚盛產期，由於青鱗魚有趨光性，於是先人創造出台灣北海岸獨有、也是全球唯一的百年海上技藝「磺火捕魚法－蹦火仔」。

網頁指出，領航的火長會利用磺石加水，產生出可燃氣體「乙炔」後再點燃，瞬間火光與巨大聲響會吸引成千上萬青鱗魚飛出海面，也因此讓「磺港漁火」獲得「金山八景」之一的美譽。

新北市政府文化局今天發布新聞稿表示，今年攜手富吉268號蹦火船火長簡士凱及在地青年，辦理金山蹦火仔傳承推廣活動，並自3月起啟動在地種子導覽人才培訓課程，規劃在18日及25日辦理「金山蹦火漁村體驗活動」的限定導覽場次，展現學員培訓成果，將由簡士凱帶領民眾走讀魚路古道，民眾還可近距離感受蹦火魅力，體驗已逾200年的牽罟漁法等。

文化局指出，當天活動時間為下午3時至晚間7時30分，地點在新北市金山區磺港與萬里區下寮海灘，採免費報名，每場活動上限25人，民眾可透過網址（https://forms.gle/oK1QqSvAUwPGFq7L9）報名。