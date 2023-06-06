快訊

找鑑定師盯場？「女大」傳增設「王思佳條款」 TVBS回應了

金山磺火捕魚傳百年 新北推限定導覽體驗蹦火魅力

中央社／ 新北6日電

新北金山擁有全球唯一的百年漁法「磺火捕魚法－蹦火仔」；市府為保存並推廣，邀民眾在18日及25日免費報名參加限定導覽，不僅能跟達人走讀魚路古道，還能近距離感受蹦火魅力。

根據交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處網頁，每年7、8月間是青鱗魚盛產期，由於青鱗魚有趨光性，於是先人創造出台灣北海岸獨有、也是全球唯一的百年海上技藝「磺火捕魚法－蹦火仔」。

網頁指出，領航的火長會利用磺石加水，產生出可燃氣體「乙炔」後再點燃，瞬間火光與巨大聲響會吸引成千上萬青鱗魚飛出海面，也因此讓「磺港漁火」獲得「金山八景」之一的美譽。

新北市政府文化局今天發布新聞稿表示，今年攜手富吉268號蹦火船火長簡士凱及在地青年，辦理金山蹦火仔傳承推廣活動，並自3月起啟動在地種子導覽人才培訓課程，規劃在18日及25日辦理「金山蹦火漁村體驗活動」的限定導覽場次，展現學員培訓成果，將由簡士凱帶領民眾走讀魚路古道，民眾還可近距離感受蹦火魅力，體驗已逾200年的牽罟漁法等。

文化局指出，當天活動時間為下午3時至晚間7時30分，地點在新北市金山區磺港與萬里區下寮海灘，採免費報名，每場活動上限25人，民眾可透過網址（https://forms.gle/oK1QqSvAUwPGFq7L9）報名。

金山 蹦火仔

延伸閱讀

新北警局長廖訓誠被控包庇性騷 侯友宜：絕不姑息

侯友宜蟬聯4屆五星市長 喊要以新北角度解決中央問題

柯文哲點侯友宜出來混都要還 侯辦：核廢料是新北的痛

電子煙竟入侵新北校園 衛生局警告販售最高罰百萬

相關新聞

影／板橋私幼餵藥案要深查 藍綠協商6月13日加開1小時專案報告

新北市議會今議案審查，民進黨團總召鄭宇恩在大會開始前，提出動議，要求衛生局、教育局及市長侯友宜，就板橋某私幼餵藥事件專案...

抹布水牛肉麵店停業無法罰？食藥署：尊重北市行政裁量

台北市北投區某知名麵店遭外送員以影片踢爆用「抹布水煮麵」，引發食安疑慮，台北市衛生局人員到店稽查卻吃了閉門羹。牛肉麵店老...

雙城論壇講稿會不會先給中方看？ 蔣萬安：不會

雙城論壇預計在8月舉行，民進黨議員簡舒培詢問市長蔣萬安若面對中方矮化該怎麼處理，講稿會不會先給中方看？蔣萬安承諾，「不會...

恭喜林O玉！花990獨得500萬元現金 北市歡樂抽得主出爐

台北市加碼普發六千元現金，推出「2023 Let's購台北消費歡樂抽」活動，今天活動最高潮，在北市府地下一樓抽出最大獎、...

好市多逾4300公斤莓果類產品 北市食安官率隊監督銷毀

好市多進口莓果事件延燒，台北市政府今前往北投店稽查，現場監督銷毀冷凍莓果類產品逾4300公斤，迄今台北2分店銷毀約924...

怕綠營杯葛藍營甲動 囤房稅等4自治條例一讀通過

新北市議會今議案一讀氣候變遷、原住民就業、美術館設置及房屋稅4自治條例。國民黨團發出甲級動員，4案皆通過進入法規會審查。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦