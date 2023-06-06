怕綠營杯葛藍營甲動 囤房稅等4自治條例一讀通過

新北市議會今議案一讀氣候變遷、原住民就業、美術館設置及房屋稅4自治條例。國民黨團發出甲級動員，4案皆通過進入法規會審查。不過民進黨議員鄭宇恩針對氣候變遷自治條例提出質疑，要求環保局送二讀前開公聽會，讓專家學者、議員與會。

針對氣候變遷自治條例，鄭宇恩認為，自治條例共60條，扣除前3條的名詞解釋、罰則7條，50條的條文內容，共有出現31次「由本府另定之」或「由本府公告之」，形同讓議會空白授權，要求環保局在送二讀前，應辦公聽會讓各界專家學者、議員與會。

新北環保局長程大維說，這個自治條例編制過程，針對機關、學校、業者召開35場公聽會，各界關心部分有那進去，針對空白授權部分，其實學者專家認為，因隨著技術提升，減碳的標準也會不同，因此能讓地方政府隨時掌握在地發展狀況，隨時做檢討改變。

程大維說，去年9、10、12月針對交通、工商業及建築業部門討論，與各行政部門、非營利組討論過。鄭宇恩質疑，過去自治條例公聽會都有邀請議員參加，這次卻沒有上網公告，反而透過邀請制請各界參加，且開的是不具備法律效益的座談會，並非依照行政法開公聽會，質疑環保局提出自治條例法律並未完備。

程大維說，他們完全按照新北市府制定自治條例的規範走，並承諾為廣納意見，雖然之前已經辦35場公聽會，但他們會公開持續辦，比照公聽會的規格將公民參與精神納進來。