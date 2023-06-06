汐止中興、福德一路大車不禮讓 上學時間禁行護童保安全

汐止的社后地區居住人口密集，重要的中興路、福德一路平時車流量很大，只是緊鄰著北峰國小，大車一多也讓孩子們上放學過馬路潛藏危險，平時擔任導護志工的里長就說，曾經遇到大車不禮讓學童，真的危險，所以，新北市議員張錦豪也協調在上學時間，禁止大車通行。

早上時間，好幾百位的學童走路上學，只是北峰國小週邊就是社后地區車子很多的中興路與福德一路，如何讓孩子們的通學環境更安全，因為，早上時間也參與站導護志工的里長蔡振國就說，上學時間也是上班時間，車流量真的很大，但是行經的大車也不少，曾經遇過大車不禮讓行人的情況，好危險，希望能夠在上學時段，學校週邊能夠禁止大車通行。

中興里長蔡振國指出，天天在做導護的工作，每天看孩子們安全上學是身為里長最關心的事情，但是大貨車、聯結車等大車，天天不讓小朋友過馬路，真的太危險了，希望能管制大車通行的時間，禁止通行的時間早上7-9點不要讓大車進入，也請警分局協助護童專案加強違規取締，對學童上放學安全有實質上的幫助。

新北市議員張錦豪表示，大家都很重視行人還有幼童的安全，針對北峰國小週邊的中興路、福德一路，在學童上放學時間，希望大貨車不要進到學校週邊，爭取早上7-9點禁止大貨車通行，也獲得了共識，在一個月內會來實施，並且加強週邊的告示牌，也請警分局護童勤務加強禁行大車時段取締，保障學童安全。