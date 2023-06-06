鐵路橋墩柱擋視線 汐止大同茄苳路口斑馬線要調整

如何讓行人通行更安全，汐止區大同路與茄苳路口，因為，位處於鐵路橋下，再加上高架鐵路墩柱太靠近路口，阻擋轉彎視線，有時候大同路右轉茄苳路的車子看不到過馬路的行人，相當危險，所以，今(6)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，進行人行道標線調整。

橋東里長陶威中說，因為從大同路轉進茄苳路的路幅比較窄，所以，在汽機車行駛、和行人通行時會有視線死角，今天非常感謝議員廖先翔邀集了相關單位來會勘改善，讓路口人車通行都更安全。

新北市議員廖先翔表示，在大同路二段與茄苳路口有民眾在反應，因為台鐵的橋墩過於接近路口，導致車輛在右轉的時候看到行人的時候就已經比較晚了，對行人通行沒有保障，所以，今天請相關單位來現場討論是不是針對一些硬體的標誌標線做改善。

廖先翔指出，現場看了之後，因為墩柱離人行道跟斑馬線太近了，所以，建議是不是把人行道拓寬，讓車輛過墩柱的時候，就已經可以看到站在人行道上的行人，而不是在行人已經在斑馬線上走了才看的到行人，今天會勘決議第一個部分就是把人行道做出來，讓行人更加明顯不會被墩柱擋柱，第二部分就是斑馬線的退縮，讓車輛轉過來的時候不會被墩柱或Ａ柱擋住，會先由公所做硬體人行道的改善，做好了再由市府交通局調整斑馬線。