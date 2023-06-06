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淡水埤島里關懷據點好熱鬧 慶端午包古早味肉粽

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區埤島里關懷據點，里長蔡正忠舉辦五場次的包肉粽體驗活動，吸引社區許多大大小小的里民來參加。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區埤島里關懷據點，里長蔡正忠舉辦五場次的包肉粽體驗活動，吸引社區許多大大小小的里民來參加。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區埤島里關懷據點，里長蔡正忠特別舉辦五場次的包肉粽體驗活動，吸引社區許多大大小小的里民來參加，有的阿公阿嬤帶著孫子一起來體驗包粽，里長說現在許多人都用購買肉粽來過端午節，這次準備許多的食材，邀請里內包粽高手來教大家重溫古早味的包肉粽趣味。

埤島里長蔡正忠表示，為了讓大家在端午節吃得健康，要怎麼吃肉粽才不會熱量過高這次還特別邀請到淡水衛生所護理長來教大家什麼樣的食材，或是怎麼吃才不會消化不良顧好大家的腸胃，另外這次由台電公司協助辦理的活動，也在現場教大家怎麼去節省電力讓夏天更省電。

由於現在過端午節都是外出或是網路定購肉粽，拿回家裡面加熱，因此里長為了要讓大家重溫古早時期手工包肉粽的樂趣與味道，特別準備了肉粽常看到的食材、瘦肉、香菇、花生等等，帶著里內的長輩與小朋友來一起包肉粽，不僅感受端午節慶氣氛體驗，更重溫兒時文化技藝，刺激認知與訓練手力，期盼大家透過關懷據點的活動，來歡慶端午節的到來。

端午節 淡水

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