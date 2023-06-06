「義」起守護交通 汐止警組訓義交成最佳交通後盾

汐止警分局112年「交通義勇警察汐止中隊基本訓練」，今(6)日在汐止警分局禮堂舉行，參訓人數計有2分隊共計84人，由分局長黃國政到場慰勉，肯定汐止交通義勇警察人員及所有警察同仁在交通工作上無私奉獻，共建和諧，交通暢運，期許義交人員成最佳交通後盾，共同協助汐止交通無阻。

本次訓練課程除由分局長宣導時下最關注的行人路權，並展現本分局所施辦「行人高發事故路口精緻執法」及「擴大取締路口不停讓行人」等專案決心，希冀能透過民力串聯宣導網絡，將「停讓文化」延續社會的每一個角落。除使受訓人員能將交通安全觀念所學運用於生活外，更能協助警察推廣防詐知識，避免受害，交通不僅更順暢，警民一心共同拚治安。

汐止警分局長黃國政指出，警力有限民力無窮，感謝義交人員平時協助警察維持交通順暢，戰時執行空襲災害防護、協助搶救重大災害及支援軍事勤務，責任重大。汐止義交中隊為警察的最佳交通後盾，交通工作無法僅靠政府或警察單方面努力，期盼社會大眾共同關心。全民的參與是維護交通及治安的最大動力，在警方與汐止地區84位「臺灣交通英雄」共同努力之下，必能順利圓滿達成任務。