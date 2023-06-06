萬里瑪鋉溪驚見野生山羌泳渡 罕見畫面里長全記錄

萬里區瑪鋉溪生態豐富，不僅到處可見不同魚種悠游，就連野生山羌也喜愛來泡泡水，日前萬里里長王傑倫在巡視瑪鋉溪途中，發現一隻山羌在泳渡瑪鋉溪，相當快活自在，於是通報動保處後，確保小山羌無恙回到山林，也將山羌渡溪的珍貴畫面分享給臉書社團，提醒民眾若是碰到不要打擾，充分給予山羌回山林棲地的空間。

萬里里長王傑倫說，近來瑪鋉溪山區上游下過雨，因此水位可以說是比往常高，小小隻的山羌跳入溪中橫渡模樣相當可愛，在過程中還驚嚇到溪裡的小魚，一旁見到魚耀起來，讓整個瑪鋉溪充滿生機。

里長王傑倫指出，迷途小山羌不知道怎麼跑到溪中，第一時間也通報動保處，得知山羌膽小，若不是受困，就不要打擾他，讓他自己回到棲地，最後里長看著山羌找到出路往瑪鋉步道山林跑去有驚無險的脫困，也將珍貴畫面分享上社群，提醒未來一樣在戶外碰到山羌的民眾不要打擾，給山羌自行回棲地的空間。