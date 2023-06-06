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北藝中心酒商廣告沒加警語惹議 議員要求市府開罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
知名酒商5月在北藝中心辦活動，被發現「球劇場」上的廣告沒加註警語，違反菸酒管理法第37條規定。圖／台北表演藝術中心提供
知名酒商5月在北藝中心辦活動，被發現「球劇場」上的廣告沒加註警語，違反菸酒管理法第37條規定。圖／台北表演藝術中心提供

台北表演藝術中心去年盛大開幕，北市議員苗博雅發現知名酒商5月在此辦活動，「球劇場」上的酒類廣告竟沒加註警語，違反菸酒管理法第37條規定，今要求市府開罰違法廣告。台北市長蔣萬安回應，調查若認定違法，依法開罰絕不手軟，未來會嚴格把關事前審核機制。

社民黨議員苗博雅今在總質詢指出，國際知名烈酒廠商軒尼詩為了搶攻台灣年輕人飲酒市場，5月11日至14日在北藝中心舉辦GAME NEVER STOPS快閃活動，不僅翻玩台北地標，還將「球劇場」變身為巨型軒尼詩XNBA聯名籃球。

她提到此為酒類廣告，問及曾在國會衛環委員會的台北市長蔣萬安有何規定，蔣回應要加警語。她進一步指出，上頭並沒有警語，直言主管機關北市府是否要開罰違法廣告？依菸酒管理法規定，違反第37條最重可罰50萬元。

文化局長蔡詩萍表示，事後活動辦完知道，「我們承認犯錯，廠商走了模糊地帶。」財政局長遊適銘說，如果是菸酒販賣，依照菸酒管理法第37條應有10%版面提醒。蔣萬安強調，現在發現違法，絕對依法開罰；至於何時，遊適銘回應依法會請酒商陳述說明。

苗博雅說，她不認為北藝中心、北流要變成金雞母，兩單位是公益事業、扶持藝文產業，不能以賺錢為目標，前朝市府留給蔣市府責任要損益兩平，現在已經不擇手段，連違法廣告也做？質疑市府事前有無審核機制。

蔣萬安回應一定會檢討，避免再發生類似事情，財政局會依法調查，如果此案認定違法，絕不手軟，未來會嚴格把關事前審核機制，事後發現違法情事會依法開罰。

苗博雅表示，北藝中心是台北市驕傲、亞洲藝文中心，如今商業化之後，連打廣告都違法，她直呼此事非常嚴重，違法已經到明目張膽的地步，要求市府1個月內提出調查報告並懲處有疏失人員，也籲不要雷聲大雨點小。

知名酒商5月在北藝中心辦活動，被發現「球劇場」上的廣告沒加註警語，違反菸酒管理法第37條規定。圖／台北表演藝術中心提供
知名酒商5月在北藝中心辦活動，被發現「球劇場」上的廣告沒加註警語，違反菸酒管理法第37條規定。圖／台北表演藝術中心提供

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