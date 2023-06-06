生二胎優先住社宅挨批「無感」 蔣萬安：逐步提高中籤率
台北市長蔣萬安今年3月推生兩胎0至6歲家庭可加倍抽社宅，提高入住社宅機會，但議員林亮君下午在議會質詢指出，北市二胎家庭有4.5萬多戶，未來北市釋出的兩房型社宅卻僅3000多戶，加上現在社宅一般戶的中籤率僅5至6%，批評蔣萬安的政策無感。蔣萬安說，未來會再透過社宅逐步釋出提高中籤率。
蔣萬安在競選時承諾「生二胎優先住社宅」，針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，台北市政府將採取「加籤」制度，提高2倍入住社宅機會，提供足夠空間，帶動年輕夫妻願意生育。
林亮君指出，這政策有精算過？要增加中籤機率，卻仍按照身分別，與在地區里、在地就業、就學的民眾抽籤，但根據2020年至2022年啓用社宅抽籤，生兩孩小家庭，最適合房型是兩房型，有的一般戶中籤率不到1%，平均中籤率也只有5%到6%，中籤率非常低。
林亮君說，一般戶非常難中籤，何況是兩胎家庭，蔣萬安市長任內4年只增加約3300間二房型社宅，但主打的兩胎家庭有4.5萬戶，初估符合抽籤資格有2.2萬戶，若二房型只有3300間，未來4年能提供多少入住機會？如何釋出更多？
蔣萬安表示，政策沒有特別精算，但有大概估算一下，都發局也會盤點戶數房型，提供給兩胎小家庭，透過加籤方式能入住。蔣萬安坦言，中籤率低，期待入住的家庭不會滿意，但這是先跨出一步，讓小家庭有機會入住，中籤率低主要是釋出的戶數少，正積極盤點，透過逐步釋出，提高中籤率。
蔣萬安說，一般戶中，針對在地里戶數，中籤率已從40%降到30%，未來會再研議做調整，通盤檢討，讓真正有需求的民眾住到社宅，這是主要目的。對小家庭生兩胎的社宅檢討，中籤率太低，會適時檢討改進，也承諾會檢討育二胎以上家庭入住社宅政策，具體提升中籤率之可行性，在議會下個會期前，提出報告和方案。
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